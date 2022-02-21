保時捷歡慶拉力賽傳奇賽車手 Walter Röhrl 75 歲生日
拉力賽的傳奇賽車手 Walter Röhrl ，自 1993 年起便開始擔任保時捷品牌大使，他曾在紐柏林北環賽道（Nordschleife）上為所有最新量產車款進行測試，也投入保時捷 959、Carrera GT 及 918 Spyder 等超跑車款的開發工作。如此傳奇的人物，即將在 2022 年 3 月 7 日迎來 75 歲生日。
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2022-02-21 17:55:00
如果你很幸運有他的電話號碼，打給他時往往會收到如此回應：「我再回電給你，我正在忙！」他確實在忙，而且忙得不亦樂乎。Walter Röhrl 出生於德國雷根斯堡（Regensburg），不僅兩度榮獲世界拉力錦標賽冠軍，也是少數同時贏得拉力賽及場地賽冠軍的車手。在各個級別與系列賽中，無論是泛美房車錦標賽（Trans-Am）、國際賽車運動協會（IMSA）賽事、派克峰（Pikes Peak）國際爬山賽，或是德國房車大師賽（DTM, Deutsche Tourenwagen Masters），Röhrl 皆是常勝冠軍。他被視為賽車史上最偉大的拉力賽車手之外，也以他誠實的個性而聞名。
今日的 Röhrl 依然為了保時捷品牌四處奔波。最近，他才帶領著記者學習如何開著保時捷在冰上完美飄移，也上 Podcast 節目回答有關於合成燃料、保存經典車輛以及永續發展的問題。為保時捷客戶上駕駛訓練課程也是他的必要行程。已經 70 多歲的 Röhrl 表示：「每當被問到對於新款 911 GT3 等正統跑車的看法時，我一定要先試駕過再回答問題，因此一年中我有近 100 天在路上開著保時捷。」他在保時捷車輛歷史暨博物館部門所辦的活動中，也一直是相當受歡迎的特別來賓。他時常在 Porsche Sound Night 和各式各樣的展覽及駕駛活動中與賽車迷們見面。
對 Röhrl 來說，工作也包含了照顧自己的愛車，其中包括許多經典的 911 車款。特別有緣份地，他的第一輛車便是 75 PS 的保時捷 356B。當年即使作為 Ford、Opel、Fiat、Lancia 與 Audi 的車手，Röhrl 依然與保時捷維持著良好關係，包含多次以私人的 911 參加拉力賽事。去年保時捷亦為他對品牌的忠誠度致上誠摯的謝意—為紀念 1981 年拉力賽季的40週年，保時捷車輛歷史暨博物館部門將 Röhrl 當年駕駛的 924 Carrera GTS Rallye 全面翻新後送給 Röhrl 作為驚喜，當年他與副駕駛 Christian Geistdörfer，以金黑雙色的 924「Monnet」在德國拉力錦標賽中取得四次總冠軍。然而，熱衷於滑雪與自行車的 Röhrl，並沒有特別替自己安排慶生活動，他透露說道：「我當天是要去滑雪的。」並坦承總是在這些慶祝自己場合上感到尷尬。不過 Röhrl 已許下願望：「我想多帶自己的老車出來走走，拜會朋友。」而 Röhrl 是否能如他所願，在未來幾年中留給自己更多時間，仍未有定論，畢竟他現在依然十分活躍。但我們能確定的一點是，他今年的行程早已被安排滿檔了。