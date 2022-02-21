▲ 保時捷歡慶拉力賽傳奇賽車手 Walter Röhrl 75 歲生日

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今日的 Röhrl 依然為了保時捷品牌四處奔波。最近，他才帶領著記者學習如何開著保時捷在冰上完美飄移，也上 Podcast 節目回答有關於合成燃料、保存經典車輛以及永續發展的問題。為保時捷客戶上駕駛訓練課程也是他的必要行程。已經 70 多歲的 Röhrl 表示：「每當被問到對於新款 911 GT3 等正統跑車的看法時，我一定要先試駕過再回答問題，因此一年中我有近 100 天在路上開著保時捷。」他在保時捷車輛歷史暨博物館部門所辦的活動中，也一直是相當受歡迎的特別來賓。他時常在 Porsche Sound Night 和各式各樣的展覽及駕駛活動中與賽車迷們見面。





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對 Röhrl 來說，工作也包含了照顧自己的愛車，其中包括許多經典的 911 車款。特別有緣份地，他的第一輛車便是 75 PS 的保時捷 356B。當年即使作為 Ford、Opel、Fiat、Lancia 與 Audi 的車手，Röhrl 依然與保時捷維持著良好關係，包含多次以私人的 911 參加拉力賽事。去年保時捷亦為他對品牌的忠誠度致上誠摯的謝意—為紀念 1981 年拉力賽季的40週年，保時捷車輛歷史暨博物館部門將 Röhrl 當年駕駛的 924 Carrera GTS Rallye 全面翻新後送給 Röhrl 作為驚喜，當年他與副駕駛 Christian Geistdörfer，以金黑雙色的 924「Monnet」在德國拉力錦標賽中取得四次總冠軍。





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