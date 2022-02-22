強化競技風，Manhart再推620匹強力MH2 630

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Manhart認為F87世代的M2仍是一款駕駛樂趣、動力與各項調校都十分出色的小跑車，因此持續針對BMW M2 Competition提出升級方案，本次所推出的MH2 630則是以賽道使用而進行再次優化。
新推出的MH2 630，顧名思義就是將動力催逼到630hp，其依舊搭載原廠代號S55雙渦輪增壓直列六汽缸引擎，換上Manhart渦輪套件組與中冷器，最大馬力從原廠的420hp增加到630hp，最大扭力也自550Nm提升到750Nm。其他改裝部分，MH2 630還配置了具備閥門控制，與四出設計碳纖維尾管之不鏽鋼排氣系統，同時為提升制動性能，前煞車則換裝M4 GT4所使用的380mm碟盤配上六活塞卡鉗。
前言有提到，MH2 630是為了賽道奔馳，所以在懸吊系統上也有所提升，搭載KW Clubsport 3-Way可調避震器，輪胎則配置前265/35R19與後295/30R19之米其林性能胎。外觀空力套件有來自M Performance碳纖維製的前下擾流翼、側裙、後分流器，以及Schmiedmann鋁合金引擎蓋與M235i Racing 的大型尾翼。
進入車內，也全然是競技化設置，後座已經完全卸除，換上全套多點式防滾籠，雙前座則是配置Recaro Sportster CS皮革包覆跑車座椅，而換檔撥片、中控台飾板與鞍座飾板都採碳纖維製品，靠駕駛座側之空調出風口則是裝置了Awron 輔助顯示器，玲外還有Manhart地墊。
在新一代BMW 2 Series問世後，Manhart會提出什麼樣的改裝方案，就讓我們拭目以待吧！