▲ 完美熟成的美味鋼炮！Volkswagen 八代 Golf GTI 試駕

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縱使內心思緒複雜，但仍須端出車媒該有的專業態度。回顧近 20 年的入行資歷，試駕過的鋼炮不計其數，但最多次體驗的，莫過於是 Golf GTI 此金字招牌，其他對手不是虎頭蛇尾黯然下台，不然就是台灣市場不再引進，代代傳承、現身台灣的，Golf GTI絕對是最佳代表，說明了這車系對於 Volkswagen 品牌的重要性，也說明了台灣消費者對此車型的支持與擁戴。
一如見到八代 Golf 的感受，透過細節面的潤飾，八代 Golf GTI 有著與時俱進的新意，相較於上世代明顯的差異，可以透過全LED的頭燈造型、水箱罩上結合紅色飾條的貫穿式 LED 定位燈，還有最具辨識度的「X」型 LED 前霧燈所展現；當然眼尖如車迷的也可以發現 19 吋的新型輪圈、尾燈造型，還有改置尾門中央的「GTI」銘牌等也都是原廠賦予此世代 Golf GTI 的獨有設計。先不論美醜，至少在「辨識度」方面，比過去從六代躍升至七代時的差異更形明顯。
車內的進化更是顯著，海灣式的顯示介面總成，把分別是 10.25 吋的儀表板與10 吋的中央顯示幕打造成車內的主題派對，「更科技感」是此世代 Golf GTI 想要溝通的座艙「標題」，且透過專屬且紅通通的儀表顯示模式，把這「標題」字樣加粗上色，任誰都可以清楚發現與一般 Golf 的差異性。且不僅止於視覺上的「炫目」，MIB3 的多媒體鏡面觸控主機，也整合了原廠中文導航、無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 等功能，也接軌了當代人手不離機、數位科技為重的生活習慣。打造一台現代人「習慣」的 Golf GTI，截至目前為止，八代 Golf GTI 做得挺好。
那多數人印象中的 Golf GTI 呢？車內紅色的縫線、GTI 的銘牌、金屬腳踏板、黑色頂篷等也沒漏缺，只不過換上了真皮跑車型座椅，那熟悉又對味的布質格紋座椅不再，但換得的是駕駛座電動調整與雙前座通風加熱功能，這個往豪華與舒適面的交易，再搭配上這包覆性不錯的座椅造型，我相信多數的買家應該都會同意。
從六代 Golf GTI 至今沿用的 EA888 此具 2.0 升渦輪增壓缸內直噴直列四缸汽油引擎，在八代身上依舊擔綱演出，動力調校上差異不大，零百加速來到了 6.3 秒的水準，極速則來到 250km/h 境界，整體的性能實力沒有像是內裝鋪陳的明顯不同，實際駕馭的感受也仍舊是那積極進取的加速曲線。從此動力反應感受，從六代走來始終如一，僅僅差在於動力銜接的更為縝密、順暢，就像頂級西餐廳中熟成的牛肉般，風味更飽滿，更讓人食指大動。
除了 harman kardon 與抬頭顯示器以外，試駕車型也選配了 DCC 主動式底盤控制系統，也就是熟悉的電子懸吊功能，確實賦予了八代 Golf 更全面的表現，平時市區代步不用再忍受硬橋硬馬的懸吊彈跳，人煙稀少的山路彎道搭配上像是 XDS 主動式電子防滑差速器、GTI 專屬前軸電子液壓式限滑差速器之後，讓駕駛可以享受更貼近軌道車般的循跡特性，雖然少了舊世代後軸靈活樂趣，但卻因此換得了更多的容錯值與更高的過彎極限。透過車身規格的提升與電控系統的聰明，對於駕駛身手的門檻要求更為降低，別忘了還有諸多的駕駛模式選擇。簡而言之，這世代的進化曲線與前幾個世代的方向相同，就是要讓更多人可以喜歡、習慣這輛熱血鋼炮，也要讓Golf GTI 陪伴車主不只有年輕熱血時，成家立業時也可依舊於車庫中佔有一席位置。
當然，八代 Golf 列為重點廣宣進化項目的主動安全提升，在八代 Golf GTI 上也不會缺席，IQ. Drive 智能駕駛輔助系統的加持，不僅讓此世代 Golf GTI 成為了歷代最安全的一輛 Golf GTI，也更能精準詮釋上述的「多重身份」重點，雖然 164.8 萬的身份（不含選配，22 年式售價）也順理成章的成為史上最貴的標準版 Golf GTI，但綜合了上述改變的科技價值，這加價應該還算合理範圍。
車輛價格上漲，除了原先那「平民性能首選」的身份早已不復存在以外，還會面臨怎樣的威脅？翻開當前鋼炮選擇，毫無疑問的 Ford Focus ST 仍是最高 CP 值的存在，但其他的雙 B 對手有著相近動力性能的，仍與 Golf GTI 有著明顯價格差異；或許有不少消費者會質疑以此 164.8 萬身價，可以換得更大空間、更豪華的中大型休旅車款，但一開始會走進展間指名要看 Golf GTI 的買家，基本上就與帶著一家大小看休旅車的族群有所區別，從此角度思考，八代 Golf GTI 依舊仍可於市場一支獨秀，熱血買家唯一要思考的，應該就是是否要多花 35 萬，直上更強悍的 Golf R 了吧？