雀巢金牌濾掛咖啡　閉上眼　喝得出多一層風味

我是廣告 請繼續往下閱讀
國人與咖啡有著相當密不可分的關係，根據《食力》統計，台灣的外帶咖啡杯數，竟高達6億杯！相當於可疊成13萬座101，排列出來可繞地球1.35圈。咖啡融入日常生活中，除了買現成外帶，也可享受親手沖泡的療癒，感受撲鼻的咖啡香，想要擁有這樣的儀式感，其實可以透過濾掛咖啡優雅的達成。
雀巢金牌濾掛咖啡 喝出不同的多一層風味
雀巢金牌濾掛咖啡提供四種不同風味與咖啡濃度的選擇，啜飲濾掛咖啡時閉上眼，感受撲鼻的咖啡香，更喝得出多一層風味，療癒自我靜謐時光。
柑橘果香．中煎り，清新柑橘果香帶甜橙氣息，入口自然甜味綻放，咖啡質地清爽順口，尾韻自然芬芳。
烘焙花香．深煎り，清恬花香帶烘烤香氣，同時帶有果香氣息咖啡，口感酸苦適中，質地厚實不酸澀。
蜜李可可．城市中煎り，新鮮蜜李帶出可可香韻，感受咖啡天然香甜，同時有苦甜巧克力般圓潤醇黑咖啡口感，順口不酸澀。
胡桃奶油．城市深煎り，胡桃堅果風味帶有天然乳脂香氣，入口烘烤小麥香氣散放，堅果、小麥與熟成奶油三種風味調和，咖啡質地厚實，香濃而不苦。
只在家樂福獨家販售！雀巢金牌濾掛咖啡歡聚組 搭配限定收納椅
雀巢金牌濾掛咖啡歡聚組，獨家在家樂福線上與實體通路推出。搭配柑橘果香．中煎り與烘焙花香．深煎り兩種風味，20杯組合再搭配可收納、居家置物的多功能摺疊椅，讓歡聚時光也可有多一層風味的濾掛咖啡享受。一早需要醒腦、激發靈感的上班族，或是假日需要好好享受恬靜時光，與三五好友一同野餐、聚會的你，雀巢金牌濾掛咖啡歡聚組，點綴你的生活品味。
https://online.carrefour.com.tw/zh/%E9%9B%80%E5%B7%A2/1431506100101.html