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【試駕】Skoda Kodiaq RS讓七匹狼同樂

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-23 00:25:20

在天色破曉之前，我想要爬上山巔仰望星辰，永遠不回頭，不管路有多長。得知Skoda導入Kodiaq RS我腦中第一個閃過的就是這首歌，但今天不是要聊電影跟歌，而是要說Kodiaq RS為何會讓車迷一直瘋狂敲碗要求導入。

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一開始的歌詞是我聽到Skoda導入Kodiaq RS腦海中浮現的旋律，如果你是6、7年級生一定知道我在說啥，當然我不是要和你聊電影跟主題曲，畢竟已年代久遠，況且此次主角是Kodiaq RS，至於為何會想到毫無關聯的歌曲，當然是因為Kodiaq RS除了是七人座設定，而且還是一輛性能休旅車。

其實Kodiaq RS早在2018年就推出，當時搭載的是一具239hp馬力的2.0升柴油引擎，其性能與操控更在紐柏林以9分29秒84成績創下七人座SUV最佳單圈紀錄，因此推出後國內消費者當然就不斷敲碗可以導入，只不過當時時空背景而未能導入，如今Skoda趁導入小改Kodiaq一併帶來0～100km/h 6.6秒的Kodiaq RS，而且還是接受度更高的汽油引擎。

國內消費者終於等到Kodiaq RS了。
國內消費者終於等到Kodiaq RS了。
在此之前Skoda有推出過Fabia RS與還持續更新的Octavia RS等性能車型，而此次導入的Kodiaq RS之所以讓人興奮，就是搭載Octavia RS車上具有245gp/37.8kgm動力的2.0升渦輪引擎，由於有過Octavia RS試駕體驗，因此光看帳面數據Kodiaq RS就已讓人迫不及待。坐上車發動引擎便立刻帶來強調性能車的聲浪，但自然踩踏油門後，雖有著比一般車型更厚實的勁力，但卻沒有預期中強勁的力道，整體表現並沒有太過驚艷之處，甚至排汽聲浪也與一般Kodiaq無任何差別。正當感到疑惑時，發現原來Kodiaq RS有配備DCC主動式底盤控制系統，除提供多種駕駛模式外亦有懸吊與排氣聲浪控制，而方才處於一般模式，難怪僅有些微聲浪，就連懸吊回饋也舒適到與RS性能完全毫無關聯，若是將模式設定成舒適，此模式下聲浪會更進一步降低，車艙內幾乎毫無察覺的寧靜表現搭配舒適乘坐品質，完全就是輛適合乘坐七人的舒適休旅車。

Kodiaq RS擁有多種面向，於一般或舒適模式下表現就與一般Kodiaq相同是一輛舒適的休旅車。
Kodiaq RS擁有多種面向，於一般或舒適模式下表現就與一般Kodiaq相同是一輛舒適的休旅車。
在Sport模式下不僅聲浪更響亮，加速表現也與先前不同變得更積極，四輪驅動系統讓在崎嶇路面行駛也非常輕鬆。
在Sport模式下不僅聲浪更響亮，加速表現也與先前不同變得更積極，四輪驅動系統讓在崎嶇路面行駛也非常輕鬆。
DCC主動式底盤控制系統提供節能、舒適、一般、運動、個人化五種模式。
DCC主動式底盤控制系統提供節能、舒適、一般、運動、個人化五種模式。
在越野模式下會顯示資訊，另外Kodiaq RS還有雪地模式。
在越野模式下會顯示資訊，另外Kodiaq RS還有雪地模式。
既然冠上RS稱號因此在Sport模式下Kodiaq RS就像變成另一輛車，閥門全開下車內車外都能清楚聽到在一旁鼓催令人亢奮的聲浪，電子懸吊阻尼也以更為硬朗，但不會震到你胃不舒服的回饋作動，讓車輛在彎中更能抵抗側傾，加上四輪驅動在底下勤奮做工，讓七人座休旅車高速通過彎角不再是難事。

當然引擎與變速箱反應也變得更積極，只需稍為深踩油門就能感受到一股寶滿能量湧現。不過Kodiaq RS本質仍是一款七人座休旅車，因此輸出個性還是和印象中性能鋼砲或Octavia RS有些不同，雖少了電光火石般的激情，但所呈現的快而平順態度也足以讓多數人感到滿意。

Kodiaq RS之所以讓人興奮就是擁有245hp/37.8kgm動力與6.6秒0～100km/h加速表現。
Kodiaq RS之所以讓人興奮就是擁有245hp/37.8kgm動力與6.6秒0～100km/h加速表現。
於舒適模式下Kodiaq RS非常舒適，但在Sport模式作動稍加硬朗的懸吊則可協助快速通過彎角。
於舒適模式下Kodiaq RS非常舒適，但在Sport模式作動稍加硬朗的懸吊則可協助快速通過彎角。
Kodiaq RS不僅給予車迷渴望的性能動力，於外觀上也賦予和一般車型不同的裝扮，在小改基礎上配備RS專屬水箱罩、RS銘牌、黑色Skoda字樣、前保險桿、黑色窗框、黑色後視鏡、黑色車頂行李架、雙出排氣管、紅色卡鉗及專屬的”Sagitarius” Aero 20吋鋁圈等一眼就能分辨出是RS的套件。

Kodiaq RS外觀配備許多突顯性能氣息的套件。
Kodiaq RS外觀配備許多突顯性能氣息的套件。
RS專屬水箱罩、RS銘牌清楚彰顯身分。
RS專屬水箱罩、RS銘牌清楚彰顯身分。
”Sagitarius” Aero 20吋鋁圈中間蜂巢式飾蓋有降低風阻效果，也可以用特殊工具將其拆卸。
”Sagitarius” Aero 20吋鋁圈中間蜂巢式飾蓋有降低風阻效果，也可以用特殊工具將其拆卸。
黑色Skoda字樣、、黑色窗框、黑色後視鏡、黑色車頂行李架皆是Kodiaq RS專屬套件。
黑色Skoda字樣、、黑色窗框、黑色後視鏡、黑色車頂行李架皆是Kodiaq RS專屬套件。
差異還不僅如此，Kodiaq RS車艙除有紅色縫線與飾條點綴，透過RS運動化座椅、類Carbon飾板、麂皮門板、RS排檔桿、RS方向盤等營造出性能氣息十足的座艙。除了性能化套件，也有10.25吋數位儀表、9.2吋中控螢幕、無線Apple CarPlay、Android Auto連結、無線充電、ACC主動式定速跟車、車道維持輔助、Travel Assist智慧車陣輔助等實用便利性配備。

Kodiaq RS車艙利用紅色縫線與飾條強化視覺效果。
Kodiaq RS車艙利用紅色縫線與飾條強化視覺效果。
配備9.2吋CNS 3中控系統。
配備9.2吋CNS 3中控系統。
支援無線Apple CarPlay與Android Auto連結。
支援無線Apple CarPlay與Android Auto連結。
此兩種為Kodiaq RS專屬介面。
此兩種為Kodiaq RS專屬介面。
Travel Assist智慧車陣輔助一鍵就能啟動ACC與車道維持系統。
Travel Assist智慧車陣輔助一鍵就能啟動ACC與車道維持系統。
RS運動化座椅提供出色的包覆性乘坐舒適度。
RS運動化座椅提供出色的包覆性乘坐舒適度。
RS方向盤類、RS排檔桿、類Carbon飾板營造強烈性能氛圍。
RS方向盤類、RS排檔桿、類Carbon飾板營造強烈性能氛圍。
Kodiaq RS不僅讓駕駛樂開懷，2,790mm軸距提供的良好的後座空間，第二排可前後移動與椅背可調設計和第三排座椅，讓後座五人都能在旅途中有著舒適且合宜的乘坐感受。若有載物需求，七人滿載時行李廂有270公升容積，第三排座椅倒放則可擴充到765公升，若進一步將第二排座椅傾倒則可帶來2,005公升空間。

2,790mm軸距加上5+2七人座設定，不僅舒適也兼顧機能。
2,790mm軸距加上5+2七人座設定，不僅舒適也兼顧機能。
第二排與第三排座椅倒放後可創造2,005公升置物空間。
第二排與第三排座椅倒放後可創造2,005公升置物空間。
敲碗多年後終於等到Kodiaq RS來到台灣，如今同時想要載七人、休旅車、數位儀表、Level 2半自動駕駛、媲美性能鋼砲動力不再是夢想，Kodiaq RS一車就能通通給你。

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