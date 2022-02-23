【試駕】Skoda Kodiaq RS讓七匹狼同樂

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一開始的歌詞是我聽到Skoda導入Kodiaq RS腦海中浮現的旋律，如果你是6、7年級生一定知道我在說啥，當然我不是要和你聊電影跟主題曲，畢竟已年代久遠，況且此次主角是Kodiaq RS，至於為何會想到毫無關聯的歌曲，當然是因為Kodiaq RS除了是七人座設定，而且還是一輛性能休旅車。
其實Kodiaq RS早在2018年就推出，當時搭載的是一具239hp馬力的2.0升柴油引擎，其性能與操控更在紐柏林以9分29秒84成績創下七人座SUV最佳單圈紀錄，因此推出後國內消費者當然就不斷敲碗可以導入，只不過當時時空背景而未能導入，如今Skoda趁導入小改Kodiaq一併帶來0～100km/h 6.6秒的Kodiaq RS，而且還是接受度更高的汽油引擎。
在此之前Skoda有推出過Fabia RS與還持續更新的Octavia RS等性能車型，而此次導入的Kodiaq RS之所以讓人興奮，就是搭載Octavia RS車上具有245gp/37.8kgm動力的2.0升渦輪引擎，由於有過Octavia RS試駕體驗，因此光看帳面數據Kodiaq RS就已讓人迫不及待。坐上車發動引擎便立刻帶來強調性能車的聲浪，但自然踩踏油門後，雖有著比一般車型更厚實的勁力，但卻沒有預期中強勁的力道，整體表現並沒有太過驚艷之處，甚至排汽聲浪也與一般Kodiaq無任何差別。正當感到疑惑時，發現原來Kodiaq RS有配備DCC主動式底盤控制系統，除提供多種駕駛模式外亦有懸吊與排氣聲浪控制，而方才處於一般模式，難怪僅有些微聲浪，就連懸吊回饋也舒適到與RS性能完全毫無關聯，若是將模式設定成舒適，此模式下聲浪會更進一步降低，車艙內幾乎毫無察覺的寧靜表現搭配舒適乘坐品質，完全就是輛適合乘坐七人的舒適休旅車。
既然冠上RS稱號因此在Sport模式下Kodiaq RS就像變成另一輛車，閥門全開下車內車外都能清楚聽到在一旁鼓催令人亢奮的聲浪，電子懸吊阻尼也以更為硬朗，但不會震到你胃不舒服的回饋作動，讓車輛在彎中更能抵抗側傾，加上四輪驅動在底下勤奮做工，讓七人座休旅車高速通過彎角不再是難事。
當然引擎與變速箱反應也變得更積極，只需稍為深踩油門就能感受到一股寶滿能量湧現。不過Kodiaq RS本質仍是一款七人座休旅車，因此輸出個性還是和印象中性能鋼砲或Octavia RS有些不同，雖少了電光火石般的激情，但所呈現的快而平順態度也足以讓多數人感到滿意。
Kodiaq RS不僅給予車迷渴望的性能動力，於外觀上也賦予和一般車型不同的裝扮，在小改基礎上配備RS專屬水箱罩、RS銘牌、黑色Skoda字樣、前保險桿、黑色窗框、黑色後視鏡、黑色車頂行李架、雙出排氣管、紅色卡鉗及專屬的”Sagitarius” Aero 20吋鋁圈等一眼就能分辨出是RS的套件。
差異還不僅如此，Kodiaq RS車艙除有紅色縫線與飾條點綴，透過RS運動化座椅、類Carbon飾板、麂皮門板、RS排檔桿、RS方向盤等營造出性能氣息十足的座艙。除了性能化套件，也有10.25吋數位儀表、9.2吋中控螢幕、無線Apple CarPlay、Android Auto連結、無線充電、ACC主動式定速跟車、車道維持輔助、Travel Assist智慧車陣輔助等實用便利性配備。
Kodiaq RS不僅讓駕駛樂開懷，2,790mm軸距提供的良好的後座空間，第二排可前後移動與椅背可調設計和第三排座椅，讓後座五人都能在旅途中有著舒適且合宜的乘坐感受。若有載物需求，七人滿載時行李廂有270公升容積，第三排座椅倒放則可擴充到765公升，若進一步將第二排座椅傾倒則可帶來2,005公升空間。
敲碗多年後終於等到Kodiaq RS來到台灣，如今同時想要載七人、休旅車、數位儀表、Level 2半自動駕駛、媲美性能鋼砲動力不再是夢想，Kodiaq RS一車就能通通給你。