VWCV ID.Buzz將於2022年3月9日正式全球首發，基本規格公布！

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已經曝光多時的ID.Buzz，大家最關注的還是基本規格的部分，首先即將發表的ID.Buzz採VW集團的MEB模組化電力驅動平台開發而來，初期推出的車型將搭載電池容量為82kWh〈淨電量為77kWh〉的高壓鋰電池，裝設在後軸的電動馬達輸出功率為150kW〈約201hp〉，極速以電子速限限制於145km/h，且電動馬達自靜止開始，踩下電門後就可以直接輸出310Nm的扭力，電池模組與多數電動車相同，都配置在底盤夾層中，讓整輛車的重心將相當低。
預計首波發表的ID.Buzz與ID.Buzz Cargo，ID.Buzz是採五人座配置，著重商務與休閒使用，另外ID.Buzz Cargo則是三人座商用車型，其將是一款劃時代的電動零排放商用貨車。
上述兩款車型將採標準軸距設定，長為2,988mm，雖與T6.1僅差2mm，但ID.Buzz Cargo車長僅4,712mm，比起T6.1標準車型的4,904mm之車長，短了一截，不過在車內空間部分將會相去不遠，意味ID.Buzz Cargo停車將更為容易，而ID.Buzz車高則是1,937mm〈T6.1為1970mm〉，ID.Buzz Cargo則為1,938mm，車寬則是1985mm，比起T6.1寬了81mm，輪圈部份則依等級不同配置18至21吋，並搭配750mm之大直徑輪胎。
而前言表示，雖然標準版ID.Buzz車長短於T6.1但因機械結構較節省空間，可將車內空間最大化，即便是五人座的ID.Buzz，也可以創造1,121公升的行李廂容積，ID.Buzz Cargo則配有座艙隔板，行李廂總容積則超過了3.9 m 3。
ID.Buzz還將提供更智慧化的充電解決方案，透過軟體提升，具備Plug&Charge即充即用功能，可直接透過充電連接槍，直接與不同充電樁供應商進行認證，不需要再以其他方式認證，並且也可同步蒐集與交換相關數據，以利未來優化充電的便利性。而另一項特殊的功能是所謂的雙向充電，ID.Buzz即可作為行動電源使用，日間利用停車處的太陽能發電系統所發的電力儲存於ID.Buzz的電池中，夜間即可以轉使用ID.Buzz於日間所儲存的電力，達到家庭節電的效果。
科技面，ID.Buzz全車系都可以透過互聯網，更新車載系統、充電模式與駕駛輔助系統功能，並搭配有完善的自動停車輔助系統、具有交通事故預警功能之Car2X進階主動安全技術，以及 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統等安全科技。
全新ID.Buzz在3月發表後，預計2022年上半年投產，並在9月於歐洲正式上市，並且也會導入美國等市場。其實造在1972年，VW就曾在漢諾威貿易博覽會中展出過以T2為基礎打造的後置電動馬達原型車，但以當時的技術，續航力僅85公里，時至50年後的2022年，電動商旅/商用車終於將具體實現量產。