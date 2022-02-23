名家論壇》柯志遠／《殭屍校園》劇情比打怪更強大的王道

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別出心裁的「緣起」
太多殭屍戲把「戲份」無節制地集中在賣弄特效的「追逐」上，節奏上過癮了，但其實容易讓人過目即忘，流於空洞。而一場殭屍浩劫的「緣起」很常會被處理得「理所當然」（發生就發生了），難得《殭屍校園》設計了一個從人性和情感出發的開端：科學教師淬取了老鼠在極危險處境會憤而暴起的「激素」，目的是想改造長期被校園霸凌欺壓的兒子…，結果局面失控，「激素」本身就是「病毒」的設定，頗引人反思。金炳哲的戲份雖非極多，陰鬱的演技和人設，卻讓這場劫難有根據、有脈絡，而不至於又變成天外飛來一筆胡亂「跑一跑，咬一咬」的腦殘套路。其中，面對感染成殭屍的妻、兒處境的沉重悲劇感，以及所謂「解方」的影片成為推動劇情尋求出路的線索，都成功地鋪墊了足以緊扣劇情主軸不至散亂的「桶箍」效果，是相當關鍵的情節發展基礎。
立體鮮明的眾多角色
《殭屍校園》的人物超乎預期眾多，有台詞有情節的角色至少40個起跳，以「孝山高中」的校內、校外做為兩個舞台分界，又以「二年五班」學生（以及直接相關人等）做了群族歸類，人頭雖多，清楚的關係圖譜卻建構了相當飽滿、鮮明的世界觀。劇中，不管角色出場的戲份多寡，身上承載的「劇情功能」都讓人一目瞭然，沒有哪個是閒「飄」在那裡可有可無，人物之間的情感、情緒牽扯也都照顧得相當孕貼，從劫難開始之前，就勾勒出主角們內在層次的依附或矛盾，並細膩地延伸進災難過程的進行中，發酵成微妙而生動的，互動的「化學效應」，一來讓主、次人物個個有戲，也讓整個故事在疲於奔命的主旋律涵蓋下，還充斥著相當豐富多元的戲劇情緒，成立了勾人入戲的情境「感染力」。
繁而不亂的眾多故事軸線
《殭屍校園》的說故事技巧是相當高明的，12集的篇幅（而且每一集幾乎都實打實演足一個小時），對於一場「事件」的起承轉合算是相當長篇的，怎麼讓戲肉豐富？怎樣讓戲劇張力從頭貫穿到尾？都是相當大的考驗。就戲論戲，眼見為實，《殭屍校園》的敘事線眾多，卻繁而不亂、面面俱到，許多不同人物都有獨立發展的幾段戲，有的彼此呼應（例如：青山的媽媽）、有的見好就收（未婚懷孕的女同學生下孩子，短短一段戲，呈現了2013感人殭屍經典短片《Cargo負重前行》的蕩氣迴腸，十分深刻）、有的點狀啣接成為單獨的一個懸念佈局（溫召的消防員父親，捨生忘死，無論如何也要闖進危城去救女兒），整齣戲的情節剪裁準確，每一段落都有「聚焦點」，不拖沓，不紊亂，更沒有原地踏步不知所云的冗戲贅戲，平心而論，《殭屍校園》特效視覺傲視國際，但故事紮實才更是引人入勝的王道。
強大且巧妙的轉折運用
細看《殭屍校園》的整體結構，可以發現其劇情「轉折」的運用出神入化，在不同段落插入的「意外」力道震撼，始料未及，高潮迭起。12集內容交代的不只是一場單純的「逃難」（雖然過程的事件設計，從一個舞台移動到另一個迥然不同的舞台，著實緊湊逼人，精彩絕倫），舉凡病毒緣起的揭曉、病毒進化產生的全新殭屍人種，小到如懦弱的男生哲洙不開天台的門，讓一群人逃了半天幾乎功虧一匱，大到最後解方無效，下令轟炸…，都為劇情的發展帶來一波波衝擊非同小可的劇變，構思縝密，駕馭嚴謹，而這也正是讓人屏氣凝神欲罷不能的主因。
偶像元素的兼顧
若説驚悚特效類型電影的受眾，是以「感官刺激」為主要追求的「電玩世代」佔了極大的比例，迎合年輕觀眾的「偶像」色彩便也是至關重要的元素考量。《Sweet Home》的宋江、李到晛表現可圈可點，在宣傳上更是吸睛又聚焦；《魷魚遊戲》的魏化儁、「脫北者」姜曉（名模鄭好娟），都讓戲的「可看性」和「話題性」增加了不只一點半點；《殭屍校園》的選角策略也能看到類似的用心：童星出身的尹燦榮人氣基礎雄厚，身手、顏值都跟演技一樣亮眼，有女團練習生經歷的「班長」趙怡賢從《學校2021》就備受矚目；曾經在《魷魚遊戲》裡讓人印象極深的李瑜美，演為生存不擇手段的「李娜延」，演技令人不寒而慄，又一次教人過目難忘；演「秀赫」的朴所羅門，身高183，在烏茲別克出生，出色的外形充滿國際範兒，還到中國演過陸劇《外貌至上主義》，因此劇爆紅，爾後發展可望更加活躍。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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