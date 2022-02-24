《魔手神醫》救與殺間擺盪　徘徊殺戮的人性道場

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沒想到，偶然間，就像武俠小說常見的情節般，蘇上豪獲得有關台北圓山飯店一段過往，事關飯店前身的「台灣神宮」，原位於台北附近的劍潭山山麓的神社，1901 年完工時名為「台灣神社」，之後再歷經 1943 至 1944 年的遷座與擴建，1944 年升格為神宮，主祀死於台灣的北白川宮能久親王。 而北白川宮能久親王與著名的「乙未戰爭」息息相關，他是這場戰役的指揮官，後來逝於台灣，死因一直是個謎，在台灣的傳說中充斥了各種版本，其中最被大家津津樂道的是，他在攻彰化城一役中，被抗日義軍伏擊而死。探究這個台灣歷史謎團後，這個脈絡有如天雷勾動地火般在作者心中迸發，開啟了打造驚心動魄的《魔手神醫》骨架。
對於主角的塑造，作者一直想向衆人闡述「人性＝神性＋魔性」的方程式。從這個方程式來看，當人性滅掉魔性，留下的就是神性；而人性減去神性時，自然也就出現了魔性。這樣的衝突與掙扎，變成了主角的特色，在令人驚艷的武林絕學和中西結合的醫術外，他必須在道德良知，以及充滿殺戮的人性道場裡徘徊，在醫師救世的情懷中，和血腥的報復不斷衝撞著。
蘇上豪指出，謝謝遊戲橘子將「魔手神醫」選定為「文學星」主題推薦，期待少林絕學和日本忍術的強碰，讓大家感受另一種表現方式。
原文授權轉載自「鏡文學」文/蘇上豪
《魔手神醫》於鏡文學官網刊登，閱讀請點>>>https://bit.ly/3GJFsFh
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