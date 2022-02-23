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第 100 萬顆 Gogoro Network® 智慧電池生產下線

▲ 第 100 萬顆 Gogoro Network® 智慧電池生產下線
▲ 第 100 萬顆 Gogoro Network® 智慧電池生產下線

2GameSome - 有車賞

2022-02-23 18:55:00

Gogoro Network®，今日（2/23）宣布第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線，同時也邀請全體用戶共同決定第 100 萬顆電池的投放城市，預計於 3 月中正式投放在台灣。Gogoro Network 在短短 7 年內即達到生產百萬顆智慧電池的里程碑，加上發展成熟的產品陣容和電池交換平台，展現台灣的機車產業正朝全面電動化邁進。

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Gogoro Network 已成為消費者購買電動機車時首選的電池交換系統服務平台，平均每 20 位購買電池交換式電動機車的消費者中，就有 19 位以上選擇 Gogoro Network 所提供的服務，反映出 Gogoro Network 深獲消費者青睞，也證明民眾高度認同與接受「智慧能源換電新世代」。

不同世代電池具備相容性 持續佈建電池交換站

Gogoro Network 自 2015 年開始服務營運，智慧電池已歷經三代演進，從 2015 年推出的第一代智慧電池具備1,374Wh 電池容量，經過四年的研發努力，在 2019 年進行第三次的技術升級，推出採用最新鋰三元電芯的第三代智慧電池，電池容量提升到 1,740Wh，增加 1.27 倍，且不同世代的電池具備相容性，為消費者帶來最大的便利性。

除了加速研發智慧電池，Gogoro Network 也持續提高第三代智慧電池的投放數量，目前第三代智慧電池總量已達514,907 顆，佔所有在台灣流通電池數量的 54.9%。自 2019 年開始生產第三代智慧電池以來，2019 年投入超過 13 萬顆第三代智慧電池，2020 年第三代智慧電池投放總數量來到 33 萬顆。未來也將持續拉高第三代智慧電池在市場上的流通比例，讓用戶擁有更好的騎乘體驗。

隨著 Gogoro 拓展海外市場，Gogoro Network 的智慧電池在全球佈建的電池交換平台中流通，包括台灣、德國、日本、韓國、中國及印尼，開放式的移動生態系，為全球機車市場開創新時代，也替大型城市的永續發展提供最佳解決方案。

自 2015 年推出第一顆智慧電池以來，Gogoro 大量投資在智慧電池技術研發和電池組裝線上，並持續佈建更多電池交換站服務廣大的用戶，今天宣布第 100 萬顆智慧電池生產下線，成為全世界最大的電池交換平台。

Gogoro Network 智慧電池提供安全、智慧的能源使用

Gogoro Network 智慧電池具備獨家研發的電池效率管理系統 (BMS)，隨時監控與記錄每一顆電池模組的電壓、電流及溫度，有效預防電池過充和過熱等狀態，達到電池運作最佳化。此外，Gogoro Network 智慧電池採用一體成型、全密封鋁合金結構打造而成，智慧電池本身可承受強力撞擊；並採用耐燃和熱阻隔材質做為電池內部機構，確保在各種使用情境的安全性。而內建的吸熱保護材質和洩壓安全閥設計，更可有效降低智慧電池受到無預警外力影響時的風險。

Gogoro Network 同時佈局多元化的智慧電池循環應用，結合不同的智慧物聯網裝置，實現智慧電池生命周期展延目標。隨著智慧電池技術世代更迭，Gogoro Network  確保智慧電池、電池交換站和 PBGN 聯盟旗下合作夥所生產的40 款智慧電動機車之間的相容性，讓所有 Gogoro Network 騎乘不同車輛品牌和型號的用戶，都能享受最先進且不斷升級的電池服務，騎乘體驗也跟著時代與科技一起進步，騎得更快、更遠、更安全！

一騎同樂　第 100 萬顆紀念版智慧電池投放城市由你決定

為了慶祝 Gogoro Network 第 100 萬顆智慧電池生產下線，第 100 萬顆紀念版智慧電池將擁有特殊雷雕設計的外觀，並在今年 3 月中投放到台灣市場。為了讓更多用戶參與這歷史性的一刻，Gogoro Network 於 3 月初起於官方臉書粉絲團舉辦票選活動，讓 46 萬用戶共襄盛舉決定投放城市。前 100 名成功交換取得第 100 萬顆紀念版智慧電池的幸運兒，將可獲得官方的驚喜好禮，一同見證智慧能源換電新時代的來臨。

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