▲ 獲車媒好評及肯定！Ford 站穩台灣市場前三大

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以駕馭樂趣與先進智駕科技為最大賣點





Focus 在 2021 年取得市佔率 26.2%，穩居全台中型房車銷售第二，而五門車型更蟬聯中型掀背車銷售冠軍。除了亮眼的銷售實績，Focus 車系更獲得多項國內知名汽車大獎與專業評審青睞，在 2021 車訊風雲獎獲得最佳國產中型車，邁入第十六屆 2021車訊風雲獎由 30 位汽車媒體、賽車手與相關從業名人組成專業評選團，Focus 從 55 部各級距入圍新車脫穎而出，以全新世代 C2 底盤、絕佳操控、性能輸出、豐富配備、寬敞車室空間及輕量化高剛性車身結構，受到評審團的一致肯定。





由 Go 車誌所主辦的 2021 台灣年度風雲車，針對當年 6 月前上市新車分為 18 個級距進行網路手機實名制投票，共有 44,125 人次參與，Focus 以 27,564 票勇奪 2021 年度風雲車，並拿下最佳國產中型車人氣 No.1 及最佳國產 CUV（Focus Active），顯見市場消費者對於 Focus 車系的高度喜愛。





由 TopGear 極速誌 TAIWAN 所公布 2021 台灣十大傑出車款，則以編輯團隊針對 2021 年市售新車評選出最具話題性與特色的車款，當中最受性能玩家青睞的 Focus ST 6MT 以優異操控手感、明快齒比節奏、飽滿引擎輸出和熱血駕馭樂趣讓人印象深刻，而 Focus ST 同時也取得 Go 車誌年度風雲車之最佳進口小型車人氣獎第二名。



