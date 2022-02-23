寶元紀跨足高階旅宿業　總座蔡明倫商業經借鏡寶成經驗

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蔡明倫表示，大家都知道寶元紀董事長蔡其建喜愛藏茶，但品嚐的機會不多，希望藉由溪山行館這樣有溫度的場域，帶大家多認識、親近茶，希望邀請民眾來一趟溪頭，喝一杯好茶，了解寶元紀的茶、未來的理念和方向，藉由這樣的港大家過來喝喝茶。
目前共有六間房，兩種房型，山嵐房型一泊二食平日訂價20800元起，另外也包含包棟價100,800元起，依照淡旺季與平假日有所調整，目前隨然還未對外釋出訂房，但品牌透露，在內部試營運期間，許多認識的朋友已經頻頻詢問，到9月都有顧客已包棟，更已經出現回頭客再訪。
對於今（2022）年度邊境將解封，與疫情對國旅的影響，蔡明倫指出，這一兩年確實因為疫情影響而有所變化，難以預測，不過國內在去（2021）年也經歷過疫情，在營運上都能有所調整，也有經驗可循，未來國際開放之後，國旅也能保持一定熱度，不過溪山行館在定位上也較一般旅宿以往不同，目標客群會是希望享受質感品味生活、品嚐寶元紀的好茶的旅客。
蔡明倫在細節上面特別注重，沙發、衣櫃、家居用品等選用，都是他親自挑選，包含百年義大利品牌的皮沙發、日本愛媛縣的今治毛巾，「以毛巾來說，當時和團隊討論就花了一點時間，包含成本和消耗替換等等，但這是我們親自使用過、喜歡的產品，想到寶元紀『款待』的精神，這些成本不算什麼」。
蔡明倫進一步舉例，「五星級飯店備品的報價，一支5元的牙刷已經是很不錯了，但我們的成本一支是100元，而一條毛巾就是5千日圓」，當然要能夠獲利才是企業能永續的方式，不過溪山對於寶元紀的意義不同，因爲董事長長年爬山，認識了許多附近的好朋友才得以取得這個據點，讓這樣的自然生態與茶共同結合，而這樣專注細節的習慣也是過去在寶成擔任董事時養成的。
「出差和假期、轉機的時候，就會去觀察這些品牌，過去面對許多運動品牌的客戶，在參與奧運、世足或品牌發表會等等場合，例如愛迪達、NIKE就包下了整棟的酒店，我覺得他們辦活動的行銷方式很不同，可以感受出國際各大龍頭如何打造這些品牌，就如行溪山行館對寶元紀一樣」蔡明倫強調，希望這個品牌能帶給大家「款待」的精神。