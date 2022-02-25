228連假出遊好天氣　新北交通懶人包教您避開塞車

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交通局長鍾鳴時表示，228連假適逢櫻花季加上天氣放晴回溫，新北燈會及新北溫泉節也於2月28日落幕，預期許多民眾會把握3天連假出遊賞櫻；因此三重大都會公園及各賞櫻泡湯的熱點，包含烏來勇士廣場、淡水滬尾櫻花大道、三芝青山路、金山櫻花公園、鶯歌永吉公園及林口竹林山觀音寺，將出現人車潮，提醒民眾利用大眾運輸前往，並做好防疫。
至於國道管制的部分，國道全線雙向於2月26日至28日0至5時暫停收費，2月26日、27日兩天的0至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段改為下午出發，或改走106乙及臺9線；另外，2月26日、27日的6至12時，國5南港系統交流道南向的入口實施高乘載管制，請用路人注意。
交通局也提醒，酒駕罰則新制自今年1月30日起實施，酒駕和同車者均加重處罰；連假期間如有餐飲聚會，請互相提醒親友不要酒駕，飲酒後如有旅運需要，除搭乘大眾運輸工具、改搭計程車、指定駕駛外，也可使用新北市5家計程車業者所提供「酒後代駕」服務，連人帶車安全送至指定地點。
交通局再次呼籲民眾，228連假期間出遊務必做好防疫措施，並可多利用「228連假新北交通資訊懶人包」；透過懶人包上的QR Code連結查詢即時的路況，彈性調整行車的路線和時間，避開壅塞路段，過一個平安快樂的假期。