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Skoda致力優化車輛空氣效應，全新Fabia風阻比子彈低

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-24 04:55:20

Skoda近年來以獨具特色的家族設計風格廣受好評，但其新車外型設計不僅於美不美觀，還有精細的空氣力學設計，創造亮眼的低風阻係數表現。

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過去，大家都知道所謂的水滴狀、子彈型有著絕佳的低風阻效應，但Skoda卻以有稜有角的造型創造亮眼的風阻係數；其中最新一代的Fabia，透過3,000多次的CFD（計算流體動力學）模擬過程，以及密集的實際試駕微調，創造僅Cd 0.28之同級最低風阻係數，即便其尺碼較前代有所放大，但風阻係數卻進步了10%，為該級距樹立新標竿。

此外，全新電動車Enyaq Coupe iV，也受益於優異空氣力學設計，風阻係數僅Cd 0.23，其中透過主動式水箱護罩格柵，可依據冷卻需求調整開啟角度，可有效降低風阻，同時，造型獨特的前側擾流翼，有助於引導車輛周圍的氣流，由於單是車輪就佔了總空氣阻力的25%，只要有效優化車輪所產生的氣流，就可以消弭這項影響。

此外，空氣阻力不僅是正面迎風的阻力，氣流是否能流暢地劃過車輛，且不產生亂流，也是降低風阻的關鍵，所以Enyaq Coupe iV透過平整化底盤、優化車頂輪廓、特別設計的車外後視鏡與後分流器，最大限度地減少車尾亂流。

前言提到，子彈在許多人印象中是低風阻物品代表，一般風阻係數為Cd 0.30，所以Fabia與Enyaq Coupe iV低風阻表現也優於子彈。而除了子彈外，F1風阻係數約達Cd 0.7，太空梭則是Cd 0.55，但相較於人類所造出來的物品，鳥類的風阻係數僅Cd 0.08。

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