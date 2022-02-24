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高雄長庚紀念醫院放射診斷部副部主任、中華民國放射線醫學會理事林偉哲表示，過去影像診斷儀器還未像現今如此先進，甲狀腺癌患者確診，常因出現相關症狀或觸診發現有腫塊，通常已為癌症中、晚期。臨床上會依腫瘤大小及是否出現淋巴結轉移，來決定要施以甲狀腺部分切除或全切除。而隨著醫學科技進步，越來越多人透過早期篩檢，在擴散、轉移前及時發現癌細胞，且癌症治療選擇日趨多元，有一派醫師也針對在特定情況下甲狀腺切除的必要性提出不同看法。
何謂特定情況？首先要先搞懂甲狀腺癌。林偉哲醫師說明，甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，其中，患者逾8成為預後相當良好的原發性甲狀腺乳突癌。臨床上又再以腫瘤大小1cm為界，小於1cm為甲狀腺微小乳突癌，通常惡性度不高，多數人在持續追蹤下，病況也並無惡化情形；但若大於1cm，基於多方考量，以目前的技術來說會建議做切除手術。然而，林偉哲醫師指出，大多時候患者會對體內有癌細胞這件事感到焦慮、恐慌，即使是惡性度不高的甲狀腺微小乳突癌患者，最終仍會因心理因素而選擇進行甲狀腺切除。
▲高雄長庚紀念醫院放射診斷部副部主任暨中華民國放射線醫學會理事林偉哲
以熱能消融癌細胞 探針小僅需局部麻醉
近5年來出現一種「甲狀腺射頻消融術」，藉超音波導引將探針伸入甲狀腺，利用交流電原理在針尖形成電迴路後產生離子擾動，再將其動能轉化成熱能，燒除目標物。之前此技術多運用在甲狀腺結節，而在已知此技術安全、有效的情形下，部分醫師認為也可將其運用在甲狀腺癌特定族群上，在這之中，林偉哲醫師作為領頭羊，持續致力於推動甲狀腺癌使用射頻消融術之發展，減少非必要之甲狀腺切除。
甲狀腺射頻消融術與傳統手術有何不同？林偉哲醫師分析，傳統手術無論是部分切除或全切除皆需全身麻醉，對年紀較長、心臟功能不佳等族群不適合來說並不適合，且若再度復發，二次手術恐需面臨沾黏困境，增加手術傷害到神經的風險，進而出現後遺症。再來，若為甲狀腺全切除，不僅傷口大、恢復期較長，除此之外患者還需終生服用甲狀腺素藥物，如未按時服藥可能出現甲狀腺低下問題，導致發胖、新陳代謝緩慢等，而長期甲狀腺過度低下則會對腦部、心臟造成影響。
林偉哲醫師說明，甲狀腺射頻消融術為微創手術，僅需局部麻醉且大約半小時即可完成，甲狀腺微小癌消融治療後，目前觀察術後約一年，超過六成以上病人疤痕會淡化甚至消失。幾過五年長期追蹤，復發機率不1 %。國外也有研究表示，在不需切除甲狀腺的情況下，用消融術治療可以有效降低患者焦慮心理。因為即使將來復發，都還是可以接受傳統治療，而效果一樣好，預後沒有差別
視個人病情與需求 可向主治醫師主動提出諮詢
林偉哲醫師分享，曾有一名家醫科醫師，罹患甲狀腺癌後經過開刀治療、原子碘治療，能做的傳統治療方式都做過一輪後，癌細胞卻又不幸復發且位於氣管旁，手術難度相當高，傷到喉返神經的機率相當高。尋遍國內外新文獻研究想找出適合自己的治療方式，後選擇用甲狀腺射頻消融術治療，術後經超音波、電腦斷層檢查後癌細胞已徹底清除，恢復相當良好。
怎麼知道自己適不適合施作甲狀腺射頻消融術？林偉哲醫師表示，每個患者情形不同，最主要還是要向主治醫師諮詢討論。一般而言，甲狀腺微小乳突癌患者若經超音波、電腦斷層檢查後，確認癌細胞無轉移至淋巴結，臨床上已可使用甲狀腺射頻消融術治療，建議符合條件又有相關需求的患者可多加諮詢、了解。
資料來源：健康醫療網 不需切除甲狀腺！ 射頻消融術微創治療甲狀腺癌
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