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性早熟分成兩種，侯家瑋主任表示，用真性早熟(即中樞性性早熟)跟假性性早熟(即週邊性性早熟)比喻會更容易理解。真性早熟是因腦部病變或不明原因而提早活化下視丘-腦下垂體前葉，分泌大量性腺促素，進而造成性徵提早出現；假性性早熟則是因為接觸外來雌激素、環境荷爾蒙，或卵巢、睪丸發生癌化，出現腫瘤，使其自主性分泌大量性激素，造成性徵提早出現。
除了食物導致性早熟，「環境荷爾蒙」的影響也無所不在，其放大效應影響了母體胎兒內精卵細胞的基因表現，恐影響世代子孫。從塑膠容器、塑料用品、農作蔬果殘留的農藥、除草劑、除蟲劑等，還有空氣污染中的戴奧辛都得留意。
根據研究顯示，性早熟的發生也與特定基因表現變化有關，而這些基因亦有可能透過遺傳方式，傳給下一代；若是同時考量環境荷爾蒙因素，遺傳造成的性早熟問題可能影響更甚，導致身材矮小、心血管問題、糖尿病或乳癌等疾病。
小女生vs小男生的性早熟表現
女生8歲以前出現：乳房發育、長陰毛或腋毛、月經來潮、突然快速長高
男生9歲以前出現：睪丸發育、長陰毛或腋毛、突然快速長高、變聲
在門診當中，有時候會有父母帶著國三男孩來就診「為何身高停滯了？他小六以前在班上都是最高的」，有時孩子的身高超乎預期的成長，反而需更加留意其有無第二性徵表現，性早熟的孩子因青春期提早，性荷爾蒙濃度逐漸上升，並間接刺激生長激素的分泌增加，會使生長板加速密合，提前結束成長，因此，大多數青春期的孩子身高明顯長得比先前快，但成年後反而矮人一等。
另外，若性早熟患者的年齡較大，單用促性腺激素釋放激素擬似劑（GnRHa）治療，對這些患者的最終身高，幫助上可能較有限；通常會建議合併生長激素治療，以達到理想身高，目前也可以同步透過數位監測的方式，更精確地達到治療目標。
侯家瑋主任提醒，近期學校應剛做完身高、體重的檢測，家長若有收到學校的就醫建議單，務必尋求小兒內分泌專科醫師協助，方能共同找出環境、生活型態對孩子造成的危害。
資料來源：健康醫療網 過多攝取這些食物恐造成孩子性早熟 影響身高發展
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