花2000買鞋遭嗆「腳會爛掉」！內行2品牌打臉：有夠耐穿
鞋子是生活必備的穿著配件，有些人在鞋款的選擇上注重穿搭，也有人強調實用性和價錢的重要，近日就有人分享，自己想買一雙預算2000元的鞋來穿，不過朋友聽完後卻嗆「穿久腳會爛掉」！網友看完則紛紛舉出耐穿又便宜的鞋款打臉。
編輯中心/綜合報導
2022-02-24 12:48:27
一名網友在PTT發文指出，自己的鞋子最近在腳根處，出現「開口笑」的情況，「算一算那雙鞋子也穿了快三年，是時候該換了」，因此原PO就徵求朋友意見，詢問「2000元有沒有布鞋可以推薦」？
不料原PO朋友在聽完後，竟說「2000元買的鞋子穿久腳會爛掉，預算至少要抓到5000，穿起來才真的像是穿鞋子」， 原PO當下直接傻眼，驚嘆「原來2000元買不到好鞋子嗎」？
問題一拋出，許多網友留言回應，「2000不少好鞋吧」、「難怪現在鞋子越賣越貴」、「鞋子真的不是看價錢」、「整天名牌球鞋，不會穿搭也沒用」、「各花2000買工作、居家、運動，分開買每雙都可以用很久」、「朋友價值觀壞掉了」。
此外，也有不少內行網友推薦，「亞瑟士找一下有很好穿的」、「亞瑟士在outlet一堆便宜好貨」、「迪卡儂490隨便穿」、「迪卡儂2000可以買3雙」、「無印幾百塊的就很好穿了」、「美津濃不用2000，品質也不錯啊」。（編輯：張志浩）