白百何犧牲當全職媽媽　遭佟大為酸「吃軟飯多容易」

由白百何、佟大為主演《我們的婚姻》，描述全職媽媽重返職場，面試卻一連被拒絕六次，被丈夫形容是吃軟飯，導致夫妻間兩人唇槍舌戰；林允出演《光陰裡的故事》，描述90年代，家庭經濟因無力供兩個小孩上學，她與這位無血緣哥哥高至霆兩人互相為對方著想、鼓勵成長，看得讓人淚流。
娛樂中心/綜合報導
2022-02-25 00:01:00
白百何在新劇《我們的婚姻》飾演一位全職媽媽，她曾是學霸，婚後選擇相夫教子，用心經營家庭，讓飾演丈夫的佟大為全力在職場衝刺。當女兒年紀漸長，她認為時機成熟想重返職場，沒想到面試接連被拒了六次，面對一次次如靈魂般的言行拷打面試，面試官直問：「你有六年時間都待在家，是什麼原因讓你放棄全職媽媽？」、「你有這麼小的女兒，有老人幫忙帶？那要經常出差呢？」、「你作為母親怎麼平衡工作和家庭？」只見她奮力一回：「如果是父親也要回答這個問題嗎？」讓職場女性觀眾心疼狂喊：「為什麼全職媽媽想要重返職場那麼難！」
當夫婦兩人討論白百何是否該重返職場，白百何想要求丈夫分擔更多家庭責任，卻又導致兩人摩擦不斷，白百何為經營家庭，在家帶小孩的行為，被佟大為形容是「吃軟飯」，反諷她：「吃軟飯多容易啊！」她反問：「要是當年要你留在家裡看孩子，我去工作，你願意嗎？」
白百何積極找工作想重返職場，佟大為卻要她找一個輕鬆點工作，兩人對此無共識，爭論不休，白百何接連問：「你是怕我累嗎？你是怕沒有人給你帶孩子，洗衣做飯吧？」，「孩子和家庭是咱們兩個人的吧，為什麼一說到工作，就得以你為主，以我為次呢？」甚至當對方逼問：「總不能讓老師送小孩去醫院吧？」卻被她反嗆：「我倒是問問你，兒童醫院在哪？」（編輯：薛羽彤）