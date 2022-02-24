陳冠霖10年床戲搭李燕　被爆制服癖「愛OL窄裙」

陳冠霖、李燕在三立八點檔《一家團圓》組成霸道總裁俏護士的甜蜜CP，10年來演過6次情侶，陳冠霖的床戲對象永遠是李燕，看到江宏恩跟夏語心拍床戲，笑喊：「好羨慕喔，哪像我10年滾床都是同一人。」2人在《炮仔聲》的吻戲最激烈，親到嘴唇破皮，這次走偶像劇純愛風，有一次拍壁咚戲，李燕要一臉嬌羞，被燈光師虧：「兩人加起來都快要100歲了，還裝害羞。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-24 19:00:00
李燕這次扮演小護士，會不會勾起男性遐想？她吐槽戲服扣子太高、布料包緊緊：「你看到我的護士服就會完全沒有興趣了。」不過李燕爆料陳冠霖對A字窄裙沒有抵抗力，以前扮OL的時候，陳冠霖看她的眼神完全不一樣，陳冠霖笑說：「正常男人對制服誘惑都會有遐想，有些事情想想就好啦。」是不是老婆不配合？他承認：「對，遺憾啦，買過沒有穿。」
陳冠霖1月在台中出外景，一場飛車戲需要讓車子漏油起火，木屑不慎噴進眼睛，至今眼內木屑還沒取出，被劇組虧他一直眨眼傳情。他的人生有3次劫難差點瞎掉，小時候學爬撞到大理石，眼睛留疤，2年前跌倒，眼鏡支架插進眉頭，靠幹細胞治療慢慢修復傷口，這次拍戲又弄傷眼睛，問及後遺症？他說：「看東西有點模糊。」