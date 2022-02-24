▲ 來自綠色燃料的保時捷動力：718 CaymanGT4 RS 現身雪地賽事 GP Ice Race

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全面減碳的永續解決方案
保時捷董事會成員 Michael Steiner 表示：「根據最新的數據，全球約有 13 億車輛在路上 ─ 這代表電動化轉型的速度並不夠快速，我們將來不及按時實現巴黎協定中訂定的目標。此外，世界各地都以不同的速度適應電動車，所以未來數十年內燃機車輛仍會持續存在。」
製程幾近碳中和的燃料，汽車也能為減碳做出貢獻。拉力賽傳奇車手 Walter Röhrl 表示：「我們迫切地需要一個現有車輛的永續解決方案，而這目標可藉由綠色燃料來實現，配合著電動車的推廣。」為了積極推動綠色燃料之發展，保時捷第一間生產 eFuels 合成燃料的工廠甫於幾週前正式啟動。
eFuels合成燃料的製程全程使用風力發電，將水分解為氫氣（H2）和氧氣（O2）分子，氫氣分子再與空氣中的二氧化碳（CO₂）結合成為 e-甲醇（e-methanol），下個步驟又稱為「甲醇轉汽油合成（methanol-to-gasoline synthesis）」，將 e-甲醇進一步提煉成汽車適用之燃料，可適用於所有汽油引擎。
保時捷、西門子能源（Siemens Energy）以及其他國際單位共同合作打造的 Haru Oni 專案計畫，是世界上第一座生產合成碳中和燃料的商用大型工廠。位於智利南部的麥哲倫省（Magallanes），妥善利用該地區的風能氣候條件，用作生產合成燃料的永續電力來源。自 2022 年起，此座試驗工廠每年預計將生產約 13 萬公升的 eFuels 合成燃料，並將全數供保時捷作為其賽車活動使用。亦預計將在不久的將來運用到保時捷使用內燃機的車款中，包含了保時捷經典車。
Walter Röhrl 分享：「我期待能因為 eFuels 合成燃料的使用，讓我放心地駕駛每一部保時捷經典車。一部加滿了eFuels的 50 年老車，這才是純粹的永續。」