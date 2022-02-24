▲ 219 萬起！Volvo 電動車首部曲 XC40 Recharge P8 AWD 正式上市

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2022 年式 XC40 Recharge 車室內裝配備黑頂篷、鋁合金防滑油門/煞車踏板，車室內 Cutting Edge 霧黑鋒銳鋁合金內飾襯托全新介面12.3 吋數位整合資訊儀錶組，依車主需求顯示完整 Google map ，輔以 Google 語音助理聲控所需功能，避免分散行車注意力。XC40 Recharge 同樣配有 Google 車載資訊娛樂系統， 搭配 Google 電力里程智慧助理，依據個人駕駛習慣與使用狀況，即時預測可行駛里程或到達目的地剩餘電量，甚至能適時提醒充電並搜尋最近的充電樁。
安全科技部分，在 XC40 Recharge 上更升級全新進化的 ADAS 先進駕駛輔助系統偵測感應平台，由 Volvo與自駕軟體研發公司 Zenuity 共同研發，透過攝影機與雷達系統為行車安全嚴密把關，包含完整 City Safety 都會安全防護系統與 PA II 智能駕駛輔助系統，提供即時正確的辨別能力。
針對車體安全結構，專為電動車配置的 CMA 平台優化前方結構增加遇碰撞時的安全性，前方潰縮區亦強化下方防撞鋼樑確保車室完整性；兩側 A 柱下方靠近底板處設有鑄鋁滑塊，在小偏位撞擊情況下能帶動車輛向外偏滑藉以減少傷害；發生側面撞擊時，鋁擠型的堅實底樑與電池外框可確保側面結構穩定，同時傳導碰撞力量分散至車廂外，保護車室及高壓電瓶模組，顯示 CMA 平台的多元性，有別於其他油車平台改上電池馬達組之電動車，是以電動車設計思維打造。
Volvo XC40 Recharge P8 AWD 以 400V 高壓鋰電池系統提供 78 kWh 容量，多達 27 個模組組成，以扁平堆疊的方式置於車身底板下方，創造低重心且沉穩的駕馭優勢；前後各一 E400V6 永磁同步馬達帶來全時四輪傳動的優勢，讓前後車身配重比為理想的 52：48。在 27 個串聯電池模組中，每個電池模組設有 2 個溫度感知器精密監控電池溫度與電壓，透過充放電範圍 SoC (State of Charge) 調整可用電池容量，監控獨立電池蓄電量，若遇氣候溫度異變，水冷迴路可為電池保溫或冷卻，保護電池的同時也能延長使用壽命。每三個電池模組另設有電池芯電壓與溫度節點 (CVTN，全車共 9 具)，可監測每顆電池電壓、溫度與電池芯平衡，並將電池狀態回報電池能量控制模組 (BECM)。在縝密的控管系統下，XC40 Recharge 的高壓電池使用年限達 10~15 年 (24.6~30 萬公里)，在1,500 次深度充放電循環後， SoC 仍保有 80% 電量。充電方面，XC40 Recharge 的 OBC (車載充電器) 支援7.2kW 交流電慢充 （J1772），而直流快充 (CCS1) 最大功率達 150kW ，37分鐘可從 10% 電量充至 80%，於短時間內供應超過 300 公里的續航里程。
為提升電能使用效益，XC40 Recharge 搭載單踏板駕駛模式 (One pedal drive)，意謂加、減速皆可透過油門踏板進行操作，加速時踩下油門，放開油門時系統即以 2.0 m/s2 (0.3G) 的減速力道進行動能回充，若減速程度超過煞車燈作動限度，煞車燈會亮起以警示後方車輛，進而減少使用煞車機會，減少剎車盤磨損，同時優化電能回充效益，增加續行里程。
國際富豪汽車為優化電動車主使用體驗，特別推出 「VOLVO RECHARGE 充電服務」。自 2016 年起陸續建置供電網絡，迄今全台 11 個經銷據點已有 11 座 200kW DC 雙槍快速充電站以及高達 120 座以上的 AC 交流充電設施，並預計在今年底前拓展為 17 個經銷據點、21 座 DC 雙槍快速充電站及 130 座以上的 AC 交流充電設施，同時與 Noodoe、EValue 及 EVOASIS 等國內多家充電服務業者積極合作，提供車主全台多達 50 座高速快充設施使用，並享有車主專屬充電優惠(如附表)。此外，Volvo 亦提供 11kW 的原廠 AC 充電樁供車主安裝於住家或辦公室，日常通勤與出遊的充電便利性。而在公共充電網路的部分，截至 2021 年為止，全台已佈建高達 1,500 座以上，採用 J1772 規格 AC 交流充電設施，台灣政府目前也持續獎勵民營停車場業者加速佈建充電設施行列，未來也將有更多區域加入，打造更佳充電環境。
針對電動車主最在意的電池維修保養部分，國際富豪汽車除了提供 8 年 16 萬公里保固，全車 27 個電池模組能進行逐個檢修更換，針對故障模組進行維修，無需更換整座電池。因應維修需求，台灣設有標準電池儲存庫房，為車主穩定儲備全新電池組 (非維修整新品)，減少冗長待料時間。同時全台所有經銷商已比照瑞典原廠規格，完成進階 (AEVT) 與一般 (EVT) 電動車技師培訓與認證，保證車主原車原地進行電動車電池維修作業，免除「海外備料、異國維修」的長時間等待與不確定性。
有意選購的朋友亦可透過 XC40 Recharge 訂購頁面預約，即有銷售顧問聯繫協助，選購網址: https://ec.volvocartw.com/car/xc40-bev/index。