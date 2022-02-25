Morgan Super 3堪稱品牌最先進之三輪跑車!

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Morgan這家英國手工跑車品牌已有113年的歷史，過去為人所熟知的便是以手工少量的製作工法加上復古味十足的外觀設計，但隨著時代演進近幾年從Plus Six及Plus Four開始底盤已由改為新世代CX鋁製黏合平台所取代，該平台擁有質輕高強度的優點，抗扭曲剛性也比過去的鋁合金材質高出一倍，對於操控性與動態反應的提升有著莫大助益，而下個月即將發表的Super 3同樣以該平台為基礎架構，外觀採前2後1的三輪設計搭配單體開放式車艙，看起來就像是從20年代穿越時空而來。
車艙內的配置也極為精簡，除了儀表中央有兩個彩色儀表提升些許科技感外，並沒有過多實體按鍵來控制複雜的便利功能，不過現在必備的USB充電孔及宛如飛彈發射鈕的引擎啟動鍵則增添一絲絲的現代感，由於Super 3採用的是開放式車艙設計，因此內裝的材質與配備完全防塵防水；動力採用的是Ford的1.5升三缸自然進氣引擎，變速系統則是使用Mazda MX-5的五速手排變速箱，最大130匹馬力推動僅635公斤的車重，7秒鐘便可從靜止加速破100 km/h，極速可達到210 km/h，目前歐洲及美國市場已開放預購，售價為34,958英鎊(約新台幣134萬)。