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主動脈瓣膜二度退化？　六旬婦身體虛弱靠瓣中瓣手術救命

主動脈瓣膜二度退化？　六旬婦身體虛弱靠瓣中瓣手術救命
主動脈瓣膜二度退化？　六旬婦身體虛弱靠瓣中瓣手術救命

健康醫療網

2022-02-25 10:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平、蔡誠報導】一名六旬婦人因長年洗腎造成免疫力低下，7、8年前罹患感染性心內膜炎，造成急性心臟衰竭合併敗血性休克，緊急進行傳統外科主動脈瓣膜置換後救回一命。但因仍需維持每週三次的洗腎行程，造成原先置放使用年限約達10-20年的生物瓣膜提早退化，別說日常生活喘得厲害，就連躺平都有困難，睡眠與生活品質嚴重受影響，需再次進行手術。

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林口長庚醫院外科教授暨心臟外科主治醫師陳紹緯說明，因該名患者長期洗腎導致身體虛弱，也曾心肌梗塞而置放多個冠狀動脈支架，體力實在不堪再負荷大型手術，經評估後改施行「主動脈瓣-經導管瓣中瓣手術」，此技術不需全身麻醉、傷口也小，降低手術風險同時也有效縮短恢復期，術後追蹤至今患者不僅症狀改善，走路也不再喘吁吁，連帶增強了患者的行動能力，大幅提升其生活品質。

高齡與先天性結構異常　主動脈瓣狹窄兩大主因

陳紹緯教授將心臟比喻為一個房間，而瓣膜的功能就像門，正常狀態下心臟收縮時會將血液打入主動脈，而門勢必要開啟血液才能順利送出，而後門再自動關起來，才不會導致送出的血液倒流。

何謂「重度主動脈瓣狹窄」？陳紹緯教授說明，隨著年紀增長，主動脈瓣膜也會老化、退化，功能受損導致血液送不出去，好發於7、80歲以上年長者；另外還有一類高風險群，是因先天性瓣膜結構異常，使瓣膜功能受損而導致血液無法正常送出，如：先天性兩瓣式主動脈瓣膜，患者常伴隨高度致命危機。

傳統外科手術需使用人工心肺機及心臟停止　年長者高風險

重度主動脈瓣狹窄常伴隨三大症狀：胸口悶、喘、昏倒，且當出現症狀平均餘命約2-5年不等，因此，早期介入治療與定期追蹤仍是降低風險的不二法門。

陳紹緯教授表示，主動脈瓣狹窄治療方式可分為兩種，一為傳統外科手術治療，將患者主動脈打開後，移除受損瓣膜並置換成機械性瓣膜或生物性瓣膜，兩者各有優缺點，考量到需使用人工心肺機及心臟停止，對於體力無法負荷、手術風險高之年長者來說並不適合；另一種「經導管主動脈瓣膜置換手術」（TAVI），自病人大腿鼠蹊部伸入導管，至主動脈瓣膜位放置全新導管瓣膜，過程僅需局部麻醉且傷口較小，更適合身體虛弱的族群，台灣也於去年開放健保條件給付，患者如符合年長（80歲以上）、高手術風險（經兩個以上外科醫師評估）及過去曾進行過開心手術等條件，可與主治醫師討論申請。

置放瓣膜再度退化？　以TAVI進行瓣中瓣降低手術風險

而當第一次置放的瓣膜退化，該如何處理？陳紹緯教授解釋，二度手術風險會大幅增加，近年來隨著TAVI手術的發展與進步，可在原先退化損壞的瓣膜內再植入一個經導管瓣膜，是為「主動脈瓣-經導管瓣中瓣手術」。

陳紹緯教授指出，瓣中瓣手術術前評估相當關鍵，需經專業心臟科團隊進行完整評估，確定瓣膜退化並非因感染而造成，若為感染仍建議進行傳統外科手術；再來要考慮第二次置放的經導管瓣膜開口大小，開口越大對於患者來說，術後生活品質能獲得更良好的改善。但陳紹緯教授強調，瓣膜的選擇仍須交由專業團隊綜合評估，依據患者個人情況來作最適宜的判斷。



資料來源：健康醫療網 主動脈瓣膜二度退化？　六旬婦身體虛弱靠瓣中瓣手術救命

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