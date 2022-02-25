不斷更新／首都遭彈襲！CNN：俄軍距離基輔不到32公里

我是廣告 請繼續往下閱讀
1150 根據《CNN》報導，美國政府官員表示，俄羅斯部隊經由白俄羅斯進入烏克蘭之後，距離首都基輔僅約32公里。有官員稱，還有俄軍從另一方向進入烏克蘭，但俄軍目標都是基輔，目的是為了進行包圍，並有推翻烏克蘭政府的可能性。
1110 烏克蘭政府表示，當地時間25日早上，首都基輔遭俄羅斯的巡航導彈襲擊。
1103 多家媒體報導，俄羅斯軍隊正逐步逼近並包圍基輔。美國《CNN》報導，在基輔聽到兩次巨大的爆炸聲響，還有一次爆炸聲在遠處。英國《衛報》在基輔的記者指出，從25日清晨就傳出了一連串的爆炸巨響。
1037 美國《新聞週刊》引述美國官員說法，指出在俄軍持續進逼下，基輔恐在96小時內淪陷，之後烏克蘭很快就束手就擒。有估計稱烏克蘭領導層約在一周內垮台。
1002 美國白宮發言人表示，車諾比核電設施的工作人員正被俄羅斯軍方扣為人質，形容難以置信及令人震驚，對此譴責並要求立即釋放他們。
0840 澤倫斯基表示，位於黑海且具有戰略位置的蛇島Zmiinyi已經遭到俄羅斯佔領，駐守在島上的士兵全數陣亡。俄羅斯破壞團體也已經進入基輔。
0850 澤倫斯基透過影片發表談話時表示，在俄羅斯軍隊大規模入侵之下，已造成至少137名軍民死亡、316名軍民受傷。
0836 澤倫斯基指責，歐洲國家普遍「害怕」支持烏克蘭加入北約，都迴避此問題，也還沒準備好要與烏克蘭結盟。盟友國家只口頭講支持，卻留下烏克蘭獨自戰鬥。
0711 美國國務卿布林肯表示，他「相信」俄羅斯企圖推翻烏克蘭政府。「你不需要情報就可以知道這是蒲亭想要的，他已經明確表示他想重建蘇聯帝國。」
0701 烏克蘭武裝部隊估計，當地境內有大約3萬至6萬名俄軍，但形容他們士氣低下。
0621 美國總統拜登（Joe Biden）發表全國電視談話，宣布對俄羅斯實施嚴厲新制裁，並限制向俄羅斯出口產品。
0620 烏克蘭總統府證實，俄羅斯軍隊與烏克蘭政府軍進行一場激戰之後，已經佔領車諾比核電廠。烏克蘭總統府首席顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，「俄軍對此方向發動絕對毫無意義的攻擊之後，已不可能說車諾比核電廠是安全的。這是當今歐洲面臨的最嚴重威脅之一。」
0619 因應俄羅斯入侵，澤倫斯基簽署一項全面動員令，為期90天，並下令烏克蘭年滿18至60歲男子禁止出境，以保障烏國的動員能力。