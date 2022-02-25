又逢藜花綻放時節　　金峰紅藜季系列活動3/25開鑼

又逢春暖花開時節，正是紅藜成熟時，一畝畝紅藜美景美得令人驚嘆!台東金峰鄉公所為提升農業經濟，將紅藜產業結合地方觀光整合形象，今日在TTStyle波浪屋前草地廣場，舉辦『藜花綻放!金峰紅藜季系列活動』，由金峰鄉蔣爭光鄉長與貴賓一同進行採收儀式，共同宣傳3月25日起連續二天，金峰紅藜季系列活動正式開跑!





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金峰鄉蔣爭光鄉長表示，近年來公所致力推動精緻農業，運用原住民族文化創意元素，串連地方觀光特色遊程，以現代經濟產業視角，與技術帶動原住民族地區發展三生產業，也就是生產、生活、生態，期許再造地方新興事業體。





▲ 活動特別邀請原民金牌主廚-朱志揚，現場運用紅藜示範創意美食料理。 （圖／金峰鄉提供）

今年紅藜季系列活動將於3月25日起二天在新興部落舉辦，現場將有紅藜音樂晚會、紅藜傳統與創意美食競賽、紅藜頭花編織競賽等，值得民眾利用休假期間，來一趟百步之鄉-金峰遊玩，不僅有在地原民文創工藝、紅藜美食等，也邀請全國民眾一同體驗原鄉紅寶石特色魅力!





活動特別邀請原民金牌主廚-朱志揚，現場運用紅藜示範創意美食料理外，也於現場佈置紅藜牆，搶先欣賞紅寶石之美，並有金峰鄉四大特色遊程「戀戀部落好風情」、「回嘉走走」、「ｖａｑｕ部落輕旅行」、「愛上東66黎不開米」套裝行程推廣，可以深入部落原鄉，體會原住民人文自然之美，讓民眾瞭解在地特色風情，更可以實際行動支持部落產業發展。





藜花綻放!金峰紅藜季系列活動詳細資訊如下：金峰鄉公所fb粉絲專頁https://www.facebook.com/TJFNG/金峰鄉公所官網https://www.ttjfng.gov.tw/home/





















