未來，正在到來 — 深度體驗Honda FIT e:HEV電油新動能

我是廣告 請繼續往下閱讀
電油 ≠ 油電
當今車壇油電概念屢見不鮮，以油為主、以電為輔的動能架構行之有年，期以提升效率降低綜合油耗，說來有趣的是，既然電注定是更具效率的趨動能量，為何還需燃油為本徒增排廢？箇中當然受限充電環境的牽制，但既為折衷方案，勢必存在微調配比的可能性，期以獲得更加優異的效率，因此就Honda而言，重新定義電與油之間的比重勢在必行，而眾所矚目的FIT e:HEV，即為此概念下的全新產物。
解構FIT e:HEV這套極其先進的動能系統，可發現其於中低速域前行時幾乎皆由電動馬達提供車輛動力，差別僅在30km/h內可以純電模式行駛，而30km/h至80km/h間則適度由引擎作為發電機供電，如此一來，只要不上高快速道路，幾乎就可將FIT e:HEV看作一輛具備引擎充電系統的電動車，其原理，幾乎等同先前BMW i3 REX的增程動力，充其量無需直接插電補充電能而已。
然而當超過80km/h後，由於並非馬達最佳效能的發揮時機，於是此刻FIT e:HEV則聰明的視需求改以引擎動能直驅，也因此，這套可輸出109ps與25.8kg-m的複合動力系統，能夠取得經濟部能源局市區39.57km/L與高速22.69km/L的油耗成績，顯而易見，受惠於低速全由電能驅動且非恆時引擎發電，自然換得極其優異將近40km/L的節能表現，而高速巡航的任務則回到那具可發揮98ps最大馬力的1.5升Atkinson循環直列四缸汽油引擎身上，超過22km/L的效能以內燃機觀點表現依舊卓越，兩兩相加，更換得亮眼的26.9km/L平均油耗，而Honda所宣稱的「電驅雙動能」亦正完整且忠實的陳述了FIT e:HEV的亮點，以電為主、以油為輔的完美複合動力架構，於是得以呈現車迷面前。
Honda SENSING上身
除卻動能架構新穎，身為標竿級新世代掀背車款，FIT e:HEV於科技面向上同樣引人入勝，素負盛名的Honda SENSING智慧安全主動防護科技理所當然配置其上，其中包括ACC主動式車距調節定速巡航系統、CMBS碰撞緩解煞車系統、FCW前方碰撞警示系統、LKAS車道維持輔助系統、RDM道路偏移抑制系統、LDW車道偏移警示系統以及ABH遠光燈自動切換系統全數列為標準配備，同時更多了BSI盲點偵測警示系統、駕駛座膝部氣囊、Smart Entry智慧型車門啟閉系統與Walk-Away Lock離開自動上鎖功能，守護全車乘員不遺餘力。
與此同時就人車介面部分言，FIT e:HEV所配置的TFT儀錶總能簡明清晰的提供行車資訊判讀與辨識，8吋觸控音響主機亦可透過Apple CarPlay或Android Auto與智慧行動裝置相連結，再加上叢集式多功能方向盤以及恆溫空調系統，當然得以滿足任何駕駛者與乘客的一切需求。
沈浸日式匠藝
就我而言，FIT e:HEV除卻動能與科技的創新革命，同樣令人沈浸其中的，更包含洋溢日式匠藝的規劃與設計，外觀看，仿生般的緊緻身形與微笑線條勢必擄獲眾人目光，透過Full LED Bi-Beam頭燈組所帶來的犀利眼神，協同以藍色為基底的Honda廠徽，更帶來滿溢科技感度的浪漫氛圍。
轉進座艙內更盡展FIT e:HEV精彩之處，透過冰河白內裝套件所帶來的雙色調鋪陳，令車室呈現超乎級距的誘人質感，大面積軟質膠料的設定，更提供與視覺同等美妙的實際觸感，甚至就連漂亮的皮布雙織座椅，也以細膩的淺灰色織布搭配上比例恰到好處的白色皮革，成就完美視覺感度，再加上G-frame體感舒壓前座椅設計，穩定骨盆並引導坐姿，當然得以換取舒適不疲累的乘坐體驗。
而說起空間部分更是FIT車系的專長，透過可60:40分離的後座椅調整機構，FIT e:HEV共計具備Tall Mode增高模式、Long Mode超長模式以及Utility Mode彈性模式等三種空間魔術，可分別進行後座椅墊向上收折、前後乘客座打平與後座椅背向前收折動作，以獲得不同需求下的差異化置物機能，同時更大幅增進生活便利性。
享用得到的前衛美好
汽車科技日新月異，許多看似新穎的配置或設計，一眨眼便成過往雲煙與記憶，然而FIT e:HEV卻以本質上的前瞻動能科技帶來卓越效能與魅力，連同領導同級的先進安全與介面科技，一手打造直指未來的複合動力載具，不僅低耗能且輕負擔，同時更是令人愛不釋手的科技與匠藝集合體。未來，正在到來，而Honda FIT e:HEV，正是得以帶你領略次世代移動概念的前衛工具。