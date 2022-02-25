Toyota 發財王牌 TikTok 濾鏡挑戰賽！總獎金 5 萬元
Toyota 輕型商用車「發財王牌 Town Ace」上市後即造成市場熱烈討論，為了號召年輕世代共同發揮創意、展現趣味的接地氣精神，Toyota 於年輕族群佔比最高的社群平台 TikTok 舉辦《Toyota 發財王牌濾鏡挑戰賽》，即日起於 TikTok 平台使用官方濾鏡，拍攝及發佈 15 秒創意短影片，就有機會獲得高額獎金！
2GameSome - 有車賞
2022-02-25 12:55:00
擁有一台「發財王牌 Town Ace」後，可以有什麼有趣的樣貌？Toyota 發財王牌主題濾鏡以饒舌團體玖壹壹的經典歌曲「LOCAL」為背景音樂，並設定三個接地氣的趣味情境，包含開心做工的人、天空撒下無限紅包，以及歡樂歌唱派對，挑戰者可以擺出指定動作觸發任一情境，在情境下發揮創意，秀出自己的 Local Style！
在 TikTok 粉絲數超過 50 萬以上的高人氣網紅也加入戰局，包含 TikTok 幽默王者 Nick 老師、高顏值迷因女王費力西亞，以及在 TikTok 以手勢舞圈粉無數的于小文，皆搶先使用「Toyota 發財王牌主題濾鏡」，邀請粉絲們一同大比拚，挑戰總獎金 5 萬元。
即日起至 4 月 25 日，只要完成三步驟：(1) 於 TikTok 平台使用「Toyota 發財王牌」主題濾鏡、(2) 短影片發布於個人 TikTok 帳號、(3) 貼文標籤「# Toyota 發財王牌」，即有機會獲得高額獎金。創意獎前三名分別可獲得新台幣 1.5 萬元、1 萬元、5 千元，更會有 40 名幸運參加者有機會獲得 7-11 五百元禮券，更多活動詳情請前往 Toyota 官網查詢 (https://www.toyota.com.tw/ )。
*Toyota 發財王牌 TikTok 濾鏡挑戰：https://vt.tiktok.com/ZSe3usvGT/