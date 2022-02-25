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東部首發！台灣森那美起亞聯手佳豐汽車打造 Kia 全新 3S 花蓮展示中心

▲ 東部首發！台灣森那美起亞聯手佳豐汽車打造 Kia 全新 3S 花蓮展示中心
▲ 東部首發！台灣森那美起亞聯手佳豐汽車打造 Kia 全新 3S 花蓮展示中心

2GameSome - 有車賞

2022-02-25 12:55:00

繼上週北台中 3S 展示中心開幕，全新品牌識別 CI 2.0 展示中心強勢連發再出擊，Kia 總代理台灣森那美起亞攜手佳豐汽車共同創建 Kia 3S 花蓮展示中心，於本週二（2/22）盛大開幕，，以實際行動證明台灣森那美起亞深耕台灣市場、Kia 品牌全面革新的決心。

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近期 Kia 於 2022 年美國 J.D. Power  Vehicle Dependability Study (VDS) 車輛可靠度調查中奪冠，即為最好的例證 (註)，未來 Kia  將持續帶來更美好的移動體驗。

Kia 花蓮展示中心東部首發

屹立台灣車壇多年的佳豐汽車成立於 1986 年，在新車銷售、售後保修等方面，有深厚且豐富的專業經驗。以提供最安全及最佳設計為經營理念的佳豐汽車，在 2021 年底，加入 Kia 大家庭，成為強而有力的新生力軍，花蓮展示中心於 2 月 22 日正式開幕，將與台灣森那美起亞共同打造全新的 Kia 新風貌，提供花東地區廣大的消費者全面提升的體驗及感受。

全新東部首座 Kia 花蓮展示中心佔地近 150 坪，展示中心外觀以 Kia 全新簡約黑底灰 Logo，體現出 Kia以Simple 簡單、Intuitive 直覺和 Integrated 整合三大元素的顧客體驗核心，走入展示中心，整體以簡約的設計基調、加上大量木質建材，整體以大地色系為主，呈現出和諧溫暖的氛圍，搭配接待台上方具有科技感的 Logo 投射，與 Kia 邁入新能源時代相呼應。Kia 花蓮展示中心的加入，提供花東地區消費者親切的賞車體驗及無微不至的專業服務，為 Kia 車主帶來更感動的擁車生活。

深耕東部地區

2022 年為 Kia 全新品牌紀元，將以 Product 產品、Experience 體驗，以及 People 人三大發展策略，依循Kia策略，台灣森那美起亞持續以具體行動展現深耕國內市場的承諾，同步導入最新世代 Kia 車款，全新的展示中心開幕，並拓展經銷通路與服務據點，以期滿足倍數增加的 Kia 車主，提供最優質的購車及保修後勤服務。台灣森那美起亞將同步落實「 Experience 移動 ‧ 啟發感動」的品牌策略，敬邀所有喜愛 Kia 的消費者們，親臨全台 Kia 展示中心，一同感受 「Movement that inspires移動  啟發人心」 的品牌精神。

註：參考網址：https://www.jdpower.com/business/press-releases/2022-us-vehicle-dependability-study

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