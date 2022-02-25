▲ 東部首發！台灣森那美起亞聯手佳豐汽車打造 Kia 全新 3S 花蓮展示中心

我是廣告 請繼續往下閱讀
近期 Kia 於 2022 年美國 J.D. Power Vehicle Dependability Study (VDS) 車輛可靠度調查中奪冠，即為最好的例證 (註)，未來 Kia 將持續帶來更美好的移動體驗。
Kia 花蓮展示中心東部首發
全新東部首座 Kia 花蓮展示中心佔地近 150 坪，展示中心外觀以 Kia 全新簡約黑底灰 Logo，體現出 Kia以Simple 簡單、Intuitive 直覺和 Integrated 整合三大元素的顧客體驗核心，走入展示中心，整體以簡約的設計基調、加上大量木質建材，整體以大地色系為主，呈現出和諧溫暖的氛圍，搭配接待台上方具有科技感的 Logo 投射，與 Kia 邁入新能源時代相呼應。Kia 花蓮展示中心的加入，提供花東地區消費者親切的賞車體驗及無微不至的專業服務，為 Kia 車主帶來更感動的擁車生活。
深耕東部地區
2022 年為 Kia 全新品牌紀元，將以 Product 產品、Experience 體驗，以及 People 人三大發展策略，依循Kia策略，台灣森那美起亞持續以具體行動展現深耕國內市場的承諾，同步導入最新世代 Kia 車款，全新的展示中心開幕，並拓展經銷通路與服務據點，以期滿足倍數增加的 Kia 車主，提供最優質的購車及保修後勤服務。台灣森那美起亞將同步落實「 Experience 移動 ‧ 啟發感動」的品牌策略，敬邀所有喜愛 Kia 的消費者們，親臨全台 Kia 展示中心，一同感受 「Movement that inspires移動 啟發人心」 的品牌精神。
註：參考網址：https://www.jdpower.com/business/press-releases/2022-us-vehicle-dependability-study