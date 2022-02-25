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【福島食品真的NG嗎？4】現行標準之100貝克是什麼概念

【福島食品真的NG嗎？4】現行標準之100貝克是什麼概念
【福島食品真的NG嗎？4】現行標準之100貝克是什麼概念

健康醫療網

2022-02-25 13:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】國際食品法典委員會（CODEX）為有效降低輻射污染食品對人體帶來之風險，訂定每公斤的食物中，碘-131活度要低於100貝克、銫-134與銫-137總和活度則要低於1000貝克。而因福島核災至今已近10年，遠遠超過碘-131之半衰期－8天，因此暫不考慮碘，以台灣目前標準來看，對於銫-134與銫-137總和活度限制為100以下，相較之下更為嚴格，是為國際標準值之1/10，也因各國飲食習慣不同，參考飲食文化較相近之鄰近國家如：新加坡、韓國而訂定。

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▲各國幅射標準比較表／圖片來源：衛福部食藥署

指標性天然放射食物　可用「香蕉」量化輻射劑量

所謂的「貝克」是放射性活度的單位，1貝克代表每秒有1顆原子產生衰變，是相當小的單位，而多數人對於現訂定標準值100貝克的概念很模糊，和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀表示，可以用「香蕉」來簡單計算。

自然界中只要有鉀，就一定會有同位素鉀-40的存在，也是人體和食物內最主要的天然放射性核種，而香蕉因為含有豐富的鉀，可以做為攝入天然放射性物質的一種指標性食物，國際間也因而出現香蕉等效劑量（Banana Equivalent Dose，BED）此種非正式幅射劑量單位，以利一般民眾了解。

吃滿一公斤輻射頂標食品　約等於吃下17根香蕉

黃玉儀主任指出，100貝克其實是非常小的數值，以香蕉來量化，一根香蕉約等同於每人每日接受之天然背景輻射值的1/100，而進行一次胸部電腦斷層檢查約等於7萬根香蕉等效劑量。

而根據行政院原子能委員會於法規內公開之約定有效劑量，以及貝克與西弗之間的換算定義，因衛福部禁止任何超過100貝克銫-137與銫-134的食物進口，黃玉儀主任即以100貝克做為基準值來計算，若吃下整整一公斤含有銫-137 總量100貝克的食物，接受到的體內輻射曝露，與吃下17根香蕉吸收之體內輻射相差無幾。

 
▲和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀受訪畫面

 
▲圖片來源：行政院

清楚標示進口產品之產地　保障民眾自由選擇的權利

對於現訂輻射劑量標準的數值有些概念後，相信更能對民眾內心的判斷有所幫助。黃玉儀主任提到，依照合理抑低原則，可以理解部分民眾想將風險降到最低的心情，因此，前提是相關單位必須在最前線把關，確保輻射劑量檢測之準確性及清楚標明日本進口產品之產地，讓民眾有自由選擇的權利。

參考資料來源：

行政院原子能委員會

和信治癌中心醫院



資料來源：健康醫療網 【福島食品真的NG嗎？4】現行標準之100貝克是什麼概念

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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