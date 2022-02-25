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指標性天然放射食物 可用「香蕉」量化輻射劑量
所謂的「貝克」是放射性活度的單位，1貝克代表每秒有1顆原子產生衰變，是相當小的單位，而多數人對於現訂定標準值100貝克的概念很模糊，和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀表示，可以用「香蕉」來簡單計算。
自然界中只要有鉀，就一定會有同位素鉀-40的存在，也是人體和食物內最主要的天然放射性核種，而香蕉因為含有豐富的鉀，可以做為攝入天然放射性物質的一種指標性食物，國際間也因而出現香蕉等效劑量（Banana Equivalent Dose，BED）此種非正式幅射劑量單位，以利一般民眾了解。
吃滿一公斤輻射頂標食品 約等於吃下17根香蕉
黃玉儀主任指出，100貝克其實是非常小的數值，以香蕉來量化，一根香蕉約等同於每人每日接受之天然背景輻射值的1/100，而進行一次胸部電腦斷層檢查約等於7萬根香蕉等效劑量。
而根據行政院原子能委員會於法規內公開之約定有效劑量，以及貝克與西弗之間的換算定義，因衛福部禁止任何超過100貝克銫-137與銫-134的食物進口，黃玉儀主任即以100貝克做為基準值來計算，若吃下整整一公斤含有銫-137 總量100貝克的食物，接受到的體內輻射曝露，與吃下17根香蕉吸收之體內輻射相差無幾。
▲和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀受訪畫面
▲圖片來源：行政院
清楚標示進口產品之產地 保障民眾自由選擇的權利
對於現訂輻射劑量標準的數值有些概念後，相信更能對民眾內心的判斷有所幫助。黃玉儀主任提到，依照合理抑低原則，可以理解部分民眾想將風險降到最低的心情，因此，前提是相關單位必須在最前線把關，確保輻射劑量檢測之準確性及清楚標明日本進口產品之產地，讓民眾有自由選擇的權利。
參考資料來源：
行政院原子能委員會
和信治癌中心醫院
資料來源：健康醫療網 【福島食品真的NG嗎？4】現行標準之100貝克是什麼概念
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊