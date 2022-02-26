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梓梓、林莎開箱警犬隊　發現找男友可以考慮這職業

▲新北警犬隊人氣王福星，以現役警犬身分歡送畢業學長。（圖 / 17LIVE_提供）
▲新北警犬隊人氣王福星，以現役警犬身分歡送畢業學長。（圖 / 17LIVE_提供）

娛樂中心/綜合報導

2022-02-26 00:00:00

17LIVE招牌直播節目《17瘋開箱》日前由國民女友林莎和真人版娜美梓梓（董梓甯）率隊人氣17LIVER前進位於三峽的新北市警察局刑事大隊警犬隊，首次透過直播節目帶大家直擊揭秘平時難得能看到的新北警犬隊，帶大家了解毛警官如何能在每次出任務時，充分發揮警犬嗅覺的作用，同時也能適應各種環境條件下進行追蹤，節目中也為光榮退役的4隻狼犬明星毛警官傑森、小淘、粗骨、索龍舉辦畢業典禮。

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▲新北警犬隊的人氣王「福星」林莎（左）梓梓也都為之著迷。（圖 / 17LIVE_提供）
▲新北警犬隊的人氣王「福星」林莎（左）梓梓也都為之著迷。（圖 / 17LIVE_提供）
節目中蘋妃apobaby、克雷雷Klaire、奶昔蛋蛋、林俞汝annie等四位17人氣LIVER成了實習領犬員，分別與傑森、小淘、福星、索龍等四隻毛警官搭擋訓練及闖關，LIVER們特別早早抵達警犬隊和毛警官搭擋培養感情，隨著節目內容認真體驗領犬員平時會帶著警犬做哪些行為訓練培養默契，和透過氣味轉盤和氣味箱的嗅覺訓練，展現新北警犬的偵查實力，每組實習領犬員與警犬必需完成每個關卡隊長指定動作，依完成動作的秒數決定排名，比賽最後由蘋妃和傑森的隊伍奪冠。各組闖關前由領犬員教官們協助指導，梓梓和林莎討論說：「領犬員都很認真對LIVER們講解、好有耐心，發現他們不只對狗狗有耐心，對人也是，所以找男友可以考慮領犬員這種。」


俞汝示範餵食狗糧，驚訝餵食的量一餐就一匙，聽隊長解答才知道原來警犬都是少量多餐，林莎看到驚呼「吃這麼少？突然覺得我們家狗吃太多了」梓梓好奇「粗骨明明是最小隻的，為何叫粗骨？」隊長說「小時候牠比較小，我們總是望子成龍，還好牠有長粗骨一點。」小淘搭擋LIVER克雷雷說小淘超有反差萌，進行訓練任務英挺帥氣，私下卻意外超愛撒嬌。節目當天新北警犬隊的人氣王「福星」，也以現役警犬代表現身慶祝學長們畢業，拉布拉多犬福星是全台唯一血跡偵蒐犬，福星當天也為身體不適的學長粗骨代班上陣示範，展現現役警犬的敏捷，讓LIVER奶昔蛋蛋不用牽繩就迅速完成各項任務動作。

▲梓梓（右起）蘋妃林莎（左一）搶著和畢業毛警官傑森合照。（圖 / 17LIVE_提供）
▲梓梓（右起）蘋妃林莎（左一）搶著和畢業毛警官傑森合照。（圖 / 17LIVE_提供）
藉由這次《17瘋開箱》節目，新北警犬隊隊長馬清基為大家腦補了不少警犬隊相關知識，新北警犬隊於2014年1月13日成立，隸屬於新北市政府警察局刑事警察大隊，以查緝槍械、毒品、爆裂物為主要工作任務，並支援協助本局轄下各分局進行反恐、維安、場檢，並且配合支援它單位申請之各項專案勤務，主要負責北台灣花蓮到新竹地區的任務。


台灣警犬隊目前是跟關務署配合，挑中合適的犬種，會依狗狗的個性、服從性、嗅覺三個部分進行評估是否適合成為警犬，警犬最需要的是社會化，必需讓警犬習慣身處在各種噪音的環境，不受干擾，在工作執勤時保持穩定性，發揮靈敏的嗅覺反應，未來才能晉升優秀執勤犬。明星警犬們的高人氣，受到許多民眾喜愛，馬隊長說很多時候大家應該不會看到他們在工作，大型活動或特殊專案，他們都會在民眾和重要人物到場之前就進行安全檢查，特別提醒大家：「如果真的看到我們在工作，請秉持原則不要拍牠或逗弄，也不要叫牠或餵食，這是對工作犬一個最起碼的尊重，因為我們需要工作犬在很專注的狀態下去工作。」


闖關展現偵查實力後，這次《17瘋開箱》的重頭戲「毛警官畢業典禮」四位主角為傑森、小淘、粗骨、索龍等4隻光榮退役的警犬，傑森節目中表現優異和LIVER隊友蘋妃獲勝贏得獎金及獎品，牠執勤曾參與山區逃犯的圍捕，身形精實的索龍還是參與2021新北消防月曆拍攝的月曆明星警犬。


每位畢業毛警官的領犬員都難掩不捨，傑森的領犬員蔡瑋欽說「從傑森3歲開始帶牠到現在8歲了，最大心願就是希望他能在領養家庭快樂度過下半輩子」笑說自己剛來警犬隊第一個禮拜就被傑森撞歪了鼻樑，一起執勤相處這些年真的是有歡笑也有淚水;索龍領犬員周耕瑋說「警犬隊成立8年索龍算是開國元老，感謝8年當中每次金馬獎或總統府的跨年或國慶日勤務索龍的工作付出，還很感謝牠每次都很相信我。」粗骨領犬員林志倫坦言一直不想去面對牠真的要畢業這一天;領犬員謝華從小淘六個月大就開始帶牠，細數一起走過各種大大小小勤務，他說：「希望牠到了我們精心挑選的領養家庭，未來能做真正的寵物伴侶，不用退休了還要工作，做個快樂的毛小孩！」（編輯：薛羽彤）

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