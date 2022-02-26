梓梓、林莎開箱警犬隊　發現找男友可以考慮這職業

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俞汝示範餵食狗糧，驚訝餵食的量一餐就一匙，聽隊長解答才知道原來警犬都是少量多餐，林莎看到驚呼「吃這麼少？突然覺得我們家狗吃太多了」梓梓好奇「粗骨明明是最小隻的，為何叫粗骨？」隊長說「小時候牠比較小，我們總是望子成龍，還好牠有長粗骨一點。」小淘搭擋LIVER克雷雷說小淘超有反差萌，進行訓練任務英挺帥氣，私下卻意外超愛撒嬌。節目當天新北警犬隊的人氣王「福星」，也以現役警犬代表現身慶祝學長們畢業，拉布拉多犬福星是全台唯一血跡偵蒐犬，福星當天也為身體不適的學長粗骨代班上陣示範，展現現役警犬的敏捷，讓LIVER奶昔蛋蛋不用牽繩就迅速完成各項任務動作。
藉由這次《17瘋開箱》節目，新北警犬隊隊長馬清基為大家腦補了不少警犬隊相關知識，新北警犬隊於2014年1月13日成立，隸屬於新北市政府警察局刑事警察大隊，以查緝槍械、毒品、爆裂物為主要工作任務，並支援協助本局轄下各分局進行反恐、維安、場檢，並且配合支援它單位申請之各項專案勤務，主要負責北台灣花蓮到新竹地區的任務。
台灣警犬隊目前是跟關務署配合，挑中合適的犬種，會依狗狗的個性、服從性、嗅覺三個部分進行評估是否適合成為警犬，警犬最需要的是社會化，必需讓警犬習慣身處在各種噪音的環境，不受干擾，在工作執勤時保持穩定性，發揮靈敏的嗅覺反應，未來才能晉升優秀執勤犬。明星警犬們的高人氣，受到許多民眾喜愛，馬隊長說很多時候大家應該不會看到他們在工作，大型活動或特殊專案，他們都會在民眾和重要人物到場之前就進行安全檢查，特別提醒大家：「如果真的看到我們在工作，請秉持原則不要拍牠或逗弄，也不要叫牠或餵食，這是對工作犬一個最起碼的尊重，因為我們需要工作犬在很專注的狀態下去工作。」
闖關展現偵查實力後，這次《17瘋開箱》的重頭戲「毛警官畢業典禮」四位主角為傑森、小淘、粗骨、索龍等4隻光榮退役的警犬，傑森節目中表現優異和LIVER隊友蘋妃獲勝贏得獎金及獎品，牠執勤曾參與山區逃犯的圍捕，身形精實的索龍還是參與2021新北消防月曆拍攝的月曆明星警犬。
每位畢業毛警官的領犬員都難掩不捨，傑森的領犬員蔡瑋欽說「從傑森3歲開始帶牠到現在8歲了，最大心願就是希望他能在領養家庭快樂度過下半輩子」笑說自己剛來警犬隊第一個禮拜就被傑森撞歪了鼻樑，一起執勤相處這些年真的是有歡笑也有淚水;索龍領犬員周耕瑋說「警犬隊成立8年索龍算是開國元老，感謝8年當中每次金馬獎或總統府的跨年或國慶日勤務索龍的工作付出，還很感謝牠每次都很相信我。」粗骨領犬員林志倫坦言一直不想去面對牠真的要畢業這一天;領犬員謝華從小淘六個月大就開始帶牠，細數一起走過各種大大小小勤務，他說：「希望牠到了我們精心挑選的領養家庭，未來能做真正的寵物伴侶，不用退休了還要工作，做個快樂的毛小孩！」（編輯：薛羽彤）