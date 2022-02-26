松本潤揪上戶彩「上床」！發生關係被《阿力》的她打斷
日劇《隔壁的阿力》由松本潤主演，他和上戶彩詮釋的「暖心夫婦」深受觀眾喜愛。松本潤飾演的阿力總是因鄰居的問題困擾不已，但飾演老婆的上戶彩每次都能看穿老公的煩惱，並且出手讓事件迎刃而解，逗趣互動讓觀眾在電視機前忍不住噗哧一笑。兩人在第4集還上演床戲，只見松本潤邀上戶彩上床蓋棉被，可惜被女兒打斷「好事」。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-26 07:30:00
《隔壁的阿力》刻畫許多現代日本的社會問題，包含家暴、長照、移工等，每一集都讓主角以鄰居的角度去面對、改變它們，松本潤受訪表示讀劇本時，就覺得是接下「挑戰書」，「因為是連珠炮般說話說不停的角色，聲音和動作都不是自己原本的狀態，在拍攝現場會先錄音試聽細節」。他也說：「阿力是一個和我本人完全不同的角色，所以覺得非常新鮮，希望觀眾看完後能感受到一絲溫暖！」
松本潤為宣傳《隔壁的阿力》上長壽談話節目《徹子的房間》，被主持人黑柳徹子關心「嵐」休團後的生活，他表示在2021年初大休3個月，「感覺真的很好，也很新鮮！」成員們今年已聚過一次，5人一起吃串燒，與團員的感情沒變，「甚至比一起工作的時候還要好！」被問誰喝的最醉？松本潤吐實：「那次應該是隊長（大野智）吧！」透露2人飯後又去小酌一輪。
松本潤坦言「嵐」5人要抽空相聚不容易，但一齊聚很容易就回到過去戰友的氣氛中，「其實並不寂寞，只是粉絲可能還是會（寂寞）。」言語中透露出對粉絲的心疼。《隔壁的阿力》每週五在myVideo播出。