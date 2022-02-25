▲ Ford Kuga 與 Focus 推新優惠！舊換新現金價探新低

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Kuga 限時凍漲再優惠





為回饋國內消費者支持，即日起至2022年3月31日止，「Ford Kuga賣太超過！」優惠限時登場，入主 Kuga不僅可享舊換新現金價84.9萬起／或享最高80萬高額0利率優惠購車方案，讓消費者輕鬆坐擁純正運動跑旅。





Focus 舊換新 64.9 萬起 入手再享 5 年原廠保固





Focus在2021年取得市佔率26.2%，穩居全台中型房車銷售第二。Focus五門車型蟬聯中型掀背車銷售冠軍。Focus Active以黑馬之姿，成功引領中型跨界休旅級距。即日起至2022年3月31日止，入主國產Focus／Focus Active，除可享舊換新64.9萬起的親民入手價外，更可享五年原廠保固之專屬優惠，喜愛 Focus／Focus Active的車迷朋友千萬別錯過。



