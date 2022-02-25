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Ford Kuga 與 Focus 推新優惠！舊換新現金價探新低

▲ Ford Kuga 與 Focus 推新優惠！舊換新現金價探新低
▲ Ford Kuga 與 Focus 推新優惠！舊換新現金價探新低

2GameSome - 有車賞

2022-02-25 17:55:00

Ford Kuga 自在台導入以來，累計銷售即將突破25,000台，為回饋消費者的支持與肯定，福特六和即日起至 2022 年 3 月 31 日止，推出 Kuga 舊換新現金價 84.9 萬起；及 Focus 舊換新 64.9 萬起，入主享五年延長保固。此外，入主 Ford 全車系還有機會抽中原裝進口的德製旅行車 Focus ST Wagon SLS Edition（市價新台幣 129.8 萬）。

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Kuga限時凍漲再優惠

為回饋國內消費者支持，即日起至2022年3月31日止，「Ford Kuga賣太超過！」優惠限時登場，入主 Kuga不僅可享舊換新現金價84.9萬起／或享最高80萬高額0利率優惠購車方案，讓消費者輕鬆坐擁純正運動跑旅。

Focus舊換新64.9萬起 入手再享5年原廠保固

Focus在2021年取得市佔率26.2%，穩居全台中型房車銷售第二。Focus五門車型蟬聯中型掀背車銷售冠軍。Focus Active以黑馬之姿，成功引領中型跨界休旅級距。即日起至2022年3月31日止，入主國產Focus／Focus Active，除可享舊換新64.9萬起的親民入手價外，更可享五年原廠保固之專屬優惠，喜愛 Focus／Focus Active的車迷朋友千萬別錯過。

Ford三月份車款優惠方案：

車款

三月優惠活動

New Ford Kuga

三月份入主享舊換新現金價 84.9萬起[1]，或最高80萬高額0利率[2]

國產New Ford Focus／Focus Active

三月份入主享舊換新64.9萬起，加贈5年原廠保固[3]

Ford 全車系

活動期間：即日起至2022年3月31日止

於各Ford經銷據點完成Ford任一新車款領牌，即具備乙台Focus ST Wagon – SLS Edition之抽獎資格[4]

 
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