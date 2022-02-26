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丹妮婊姐遠距離戀愛2年　對男友「勤勞程度」卻一無所知

▲丹妮婊姐（左）談距離戀愛2年，對男友勤勞程度卻一無所知，右為李懿。（圖／台灣飛利浦提供）
▲丹妮婊姐（左）談距離戀愛2年，對男友勤勞程度卻一無所知，右為李懿。（圖／台灣飛利浦提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-02-26 11:30:00

網紅丹妮婊姐24日參加李懿主持的家事訪談節目《叮咚飛利浦+1》直播，進行一場家事挑戰賽，不諳廚藝的丹妮婊姐，僅花8分鐘就輕鬆做出一道「日式黃金豬排」，讓下月將赴美國會男友的她信心大增，直呼：「我現在是廚神！我現在很可以娶了吧！」

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▲丹妮婊姐參加李懿主持的家事訪談節目。（圖／台灣飛利浦提供）
▲丹妮婊姐參加李懿主持的家事訪談節目。（圖／台灣飛利浦提供）
丹妮婊姐年初因男友一句「欠你結婚戒指」，遭媒體大肆報導她「被暗示求婚」，其實兩人交往2年多，卻因疫情談了2年的遠距離戀愛，李懿對他們遠距離2年還沒分手感到很不可思議，丹妮婊姐則說：「很多人說遠距離難？其實同一個屋簷下才難，很多夫妻離婚，都是住在同一屋簷下。」也透露自己將在3月赴美會男友。話鋒一轉，李懿問丹妮婊姐：「你男朋友是勤勞的嗎？」婊姐回答：「未知，因為遠距離看不到，但他一直說我不會做菜這件事。」笑稱自己和男友2年沒見，搞不好一見面就大吵架。

李懿形容丹妮婊姐是她人生第一個追的網紅、很搞笑的戀愛達人，因為10多年前就喜歡看她在部落格分享戀愛的看法。丹妮婊姐自爆網紅生活無聊，自己個性又很孤僻：「沒有工作就去運動，我就是孤獨老人」。

▲丹妮婊姐在節目上聊遠距離戀愛。（圖／丹妮婊姐IG）
▲丹妮婊姐在節目上聊遠距離戀愛。（圖／丹妮婊姐IG）
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