丹妮婊姐遠距離戀愛2年 對男友「勤勞程度」卻一無所知
網紅丹妮婊姐24日參加李懿主持的家事訪談節目《叮咚飛利浦+1》直播，進行一場家事挑戰賽，不諳廚藝的丹妮婊姐，僅花8分鐘就輕鬆做出一道「日式黃金豬排」，讓下月將赴美國會男友的她信心大增，直呼：「我現在是廚神！我現在很可以娶了吧！」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-26 11:30:00
丹妮婊姐年初因男友一句「欠你結婚戒指」，遭媒體大肆報導她「被暗示求婚」，其實兩人交往2年多，卻因疫情談了2年的遠距離戀愛，李懿對他們遠距離2年還沒分手感到很不可思議，丹妮婊姐則說：「很多人說遠距離難？其實同一個屋簷下才難，很多夫妻離婚，都是住在同一屋簷下。」也透露自己將在3月赴美會男友。話鋒一轉，李懿問丹妮婊姐：「你男朋友是勤勞的嗎？」婊姐回答：「未知，因為遠距離看不到，但他一直說我不會做菜這件事。」笑稱自己和男友2年沒見，搞不好一見面就大吵架。
李懿形容丹妮婊姐是她人生第一個追的網紅、很搞笑的戀愛達人，因為10多年前就喜歡看她在部落格分享戀愛的看法。丹妮婊姐自爆網紅生活無聊，自己個性又很孤僻：「沒有工作就去運動，我就是孤獨老人」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。