貼近民之所欲的好選擇 ─ Lexus NX200豪華版試駕

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台灣多數消費者，一直以來對動力的要求就不高，但特別就喜愛豪華感與豐富配備，而Lexus NX200自上一個世代以來就非常對台灣消費者的胃口，可是當Lexus原廠於2021年推出第二代NX時，初期是將NX200給取消的，如此一來就少了原本的實惠選擇，幸好和泰與Lexus原廠仍舊看見了台灣市場需求，仍舊為台灣市場導入目前獨步全球的NX200車型。
既然是目前全球唯一販售的車型，NX200最受注目的當然就是動力系統的部分，新一代NX200搭載了全新的2.0升直列四缸自然進氣引擎，採D-4S 多重燃油噴射系統，具有40% 的超高熱效率，可輸出173PS最大馬力與21kgm最大扭力，都較前代提升，搭配含有起步齒輪與據10速模擬變速的 Direct Shift-CVT 變速系統，實際開起來就有著Toyota集團一貫的輕盈感，除非你對動力相對要求，喜歡衝勁，不然其實NX200的動力其實已經夠用，動力輸出的順暢度與適切的力道，反而更貼近多數台灣消費者的用車習慣，對一般人來說平順好開才是重點，這也是為何Lexus依舊在台灣導入NX200的原因之一。
同時，新一代NX同樣是以TNGA平台開發而來，在操控性上也相當具水準，軟硬適中的懸吊設定，在兼顧舒適性下，提供足夠的支撐性，因此過彎時不會有令人害怕的過度側傾與晃動，讓人開起來相當順手。
除了動力之外，新一代NX另一個值得一提的配備，是全新的E-Latch 電子式門把，過去多數汽車裝配的傳統車門，大多是以機械結構來拉動門鎖來開門，而NX所配的E-Latch 電子式門把，則完全改為按鍵設計，在車內只需抓住車門把手後順勢用手指按下門鎖按鈕，就可以再順勢把門推開，而車外則是在類傳統把手內設置按鍵，要開啟時也只須將手放進把手內按下按鈕，就可以輕鬆把門拉開，而不用像過去完全拉動把手，讓開門動作變得更為省力，整體的設計，只要用個兩、三次，就可以感受到它的便利性，是我個人非常喜歡的新配備；也許有人會擔心車輛完全斷電時該怎麼辦，原廠還是有保留機械連動裝置，在車輛完全斷電後，車門仍然可以啟閉，完全不需要擔心。而且該電子式門把，還與BSM盲點偵測相結合，當乘客欲下車開門時，偵測後方來車，提供警示，甚至在有碰撞風險之必要時，將車門上鎖，限制開啟車門動作，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險。
而新一代的NX在外型上，修飾得更為圓滑流暢，看似改變不多，卻顯得更為順眼，比例上較為協調；而進入車內，維持該有的寬敞空間外，中控台改採篇駕駛側設計，並導入新的觸控螢幕車載系統，並將操作介面設計得更為簡潔，使用便利性遠勝於過去使用類滑鼠的Remote Touch系統，也是另一個值得讚賞的部分。
安全性上，標配新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，新增多項PCS預警示防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等，其中ESA 緊急閃避輔助系統，當車輛行進間，系統偵測到可能與前方汽機車、行人及腳踏車，或是一旁停車格內車輛切入，可能發生碰撞時，車輛在車道內有足夠的空間可以閃避且駕駛已經開始操作，它會輔助轉向以幫助提高車輛穩定性並防止車道偏離，進一步提升迴避車輛碰撞時，操作上的安全性，對於台灣車多路窄的環境也是相當受用。
整體來說，NX200除了本次試駕的豪華版，另有入門的菁英版，都以相對實惠價格與完整安全配備，切中了台灣消費者進入豪華品牌的需求，這也是Lexus在台灣獨賣NX200的主因，上一代NX一直都是Lexus的最強銷售主力，和泰汽車也喊出一萬輛的年度銷售目標，基本上要達成不難，對消費者來說，除了NX200以外，整個NX車系共有五種動力規格、十個車型可選擇，完全符合民之所欲，想要什麼車型都有，對Lexus實質為豪華品牌銷售王者的地位必然更加穩固。
| Lexus NX200豪華版規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4660/1865/1660
| 軸距(mm)
| 3690
| 車重(kg)
| 1670
| 引擎型式
| L4 D-4S缸內直噴汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1987
| 最大馬力(PS/rpm)
| 173/6,600
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 21.0/4,400-4,900
| 變速系統
| Direct Shift-CVT變速系統 ( 附 10 速手自排功能 )
| 傳動型式
| FF
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 雙A臂
| 輪胎尺寸
| 235/60 R18
| 平均油耗
| 15.8km/L
| 售價
| 173萬元