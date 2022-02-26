COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

貼近民之所欲的好選擇 ─ Lexus NX200豪華版試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-26 02:25:20

Lexus自2014年推出首代NX，立刻成為全球銷售主力，至今已經累計銷售將近100萬台，在台灣也是豪華SUV的銷售冠軍；而Lexus在2021年推出全新第二代NX後，總代理和泰汽車也以最快的速度導入台灣，而且還提供了全球唯一的NX200規格，也就是本次試駕的主角。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣多數消費者，一直以來對動力的要求就不高，但特別就喜愛豪華感與豐富配備，而Lexus NX200自上一個世代以來就非常對台灣消費者的胃口，可是當Lexus原廠於2021年推出第二代NX時，初期是將NX200給取消的，如此一來就少了原本的實惠選擇，幸好和泰與Lexus原廠仍舊看見了台灣市場需求，仍舊為台灣市場導入目前獨步全球的NX200車型。

新一代NX200搭載了全新的2.0升直列四缸自然進氣引擎，可輸出173PS最大馬力與21kgm最大扭力，都較前代提升。
新一代NX200搭載了全新的2.0升直列四缸自然進氣引擎，可輸出173PS最大馬力與21kgm最大扭力，都較前代提升。
既然是目前全球唯一販售的車型，NX200最受注目的當然就是動力系統的部分，新一代NX200搭載了全新的2.0升直列四缸自然進氣引擎，採D-4S 多重燃油噴射系統，具有40% 的超高熱效率，可輸出173PS最大馬力與21kgm最大扭力，都較前代提升，搭配含有起步齒輪與據10速模擬變速的 Direct Shift-CVT 變速系統，實際開起來就有著Toyota集團一貫的輕盈感，除非你對動力相對要求，喜歡衝勁，不然其實NX200的動力其實已經夠用，動力輸出的順暢度與適切的力道，反而更貼近多數台灣消費者的用車習慣，對一般人來說平順好開才是重點，這也是為何Lexus依舊在台灣導入NX200的原因之一。

NX200開起來簡單好上手，適切夠用的動力，符合許多消費者的需求與喜好。
NX200開起來簡單好上手，適切夠用的動力，符合許多消費者的需求與喜好。
NX車系在採用TNGA平台下，操駕已具一定的水準，決不是軟腳蝦。
NX車系在採用TNGA平台下，操駕已具一定的水準，決不是軟腳蝦。
同時，新一代NX同樣是以TNGA平台開發而來，在操控性上也相當具水準，軟硬適中的懸吊設定，在兼顧舒適性下，提供足夠的支撐性，因此過彎時不會有令人害怕的過度側傾與晃動，讓人開起來相當順手。

全新的E-Latch 電子式門把可說是相當便利的設計，只需要簡單一壓，順勢用手肘往外推，就可以輕鬆開啟車門。
全新的E-Latch 電子式門把可說是相當便利的設計，只需要簡單一壓，順勢用手肘往外推，就可以輕鬆開啟車門。
除了動力之外，新一代NX另一個值得一提的配備，是全新的E-Latch 電子式門把，過去多數汽車裝配的傳統車門，大多是以機械結構來拉動門鎖來開門，而NX所配的E-Latch 電子式門把，則完全改為按鍵設計，在車內只需抓住車門把手後順勢用手指按下門鎖按鈕，就可以再順勢把門推開，而車外則是在類傳統把手內設置按鍵，要開啟時也只須將手放進把手內按下按鈕，就可以輕鬆把門拉開，而不用像過去完全拉動把手，讓開門動作變得更為省力，整體的設計，只要用個兩、三次，就可以感受到它的便利性，是我個人非常喜歡的新配備；也許有人會擔心車輛完全斷電時該怎麼辦，原廠還是有保留機械連動裝置，在車輛完全斷電後，車門仍然可以啟閉，完全不需要擔心。而且該電子式門把，還與BSM盲點偵測相結合，當乘客欲下車開門時，偵測後方來車，提供警示，甚至在有碰撞風險之必要時，將車門上鎖，限制開啟車門動作，大幅降低下車時遭後方來車碰撞的風險。

而新一代的NX在外型上，修飾得更為圓滑流暢，看似改變不多，卻顯得更為順眼，比例上較為協調；而進入車內，維持該有的寬敞空間外，中控台改採篇駕駛側設計，並導入新的觸控螢幕車載系統，並將操作介面設計得更為簡潔，使用便利性遠勝於過去使用類滑鼠的Remote Touch系統，也是另一個值得讚賞的部分。

NX在空間佈局上維持原來的寬敞充裕，折疊式後障板可直接收納在行李廂底板下，另於行李廂底板下方也有寬敞置物空間。
NX在空間佈局上維持原來的寬敞充裕，折疊式後障板可直接收納在行李廂底板下，另於行李廂底板下方也有寬敞置物空間。
全新NX標配新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，在主動安全防護上符合當前消費者期待。
全新NX標配新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，在主動安全防護上符合當前消費者期待。
安全性上，標配新一代LSS+ 3.0智動駕駛輔助系統，新增多項PCS預警示防護系統功能，如路口車流辨識、緊急閃避轉向輔助及速限辨識輔助等，其中ESA 緊急閃避輔助系統，當車輛行進間，系統偵測到可能與前方汽機車、行人及腳踏車，或是一旁停車格內車輛切入，可能發生碰撞時，車輛在車道內有足夠的空間可以閃避且駕駛已經開始操作，它會輔助轉向以幫助提高車輛穩定性並防止車道偏離，進一步提升迴避車輛碰撞時，操作上的安全性，對於台灣車多路窄的環境也是相當受用。

整體來說，NX200除了本次試駕的豪華版，另有入門的菁英版，都以相對實惠價格與完整安全配備，切中了台灣消費者進入豪華品牌的需求，這也是Lexus在台灣獨賣NX200的主因，上一代NX一直都是Lexus的最強銷售主力，和泰汽車也喊出一萬輛的年度銷售目標，基本上要達成不難，對消費者來說，除了NX200以外，整個NX車系共有五種動力規格、十個車型可選擇，完全符合民之所欲，想要什麼車型都有，對Lexus實質為豪華品牌銷售王者的地位必然更加穩固。

Lexus NX200豪華版規格表
長/寬/高(mm)

 4660/1865/1660
軸距(mm)

 3690
車重(kg)

 1670
引擎型式

 L4 D-4S缸內直噴汽油引擎
排氣量(c.c.)

 1987
最大馬力(PS/rpm)

 173/6,600
最大扭力(kgm/rpm)

 21.0/4,400-4,900
變速系統

 Direct Shift-CVT變速系統 ( 附 10 速手自排功能 )
傳動型式

 FF
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

 雙A臂
輪胎尺寸

 235/60 R18
平均油耗

 15.8km/L
售價

 173萬元
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀