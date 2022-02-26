皮膚乾癢、紅疹，異位性皮膚炎勿亂擦藥　日常保養這四招要做到

我是廣告 請繼續往下閱讀
異位性皮膚炎又稱過敏性皮膚炎，或過敏性濕疹，隨著年齡與程度不同，經常好發於四肢關節處、臉頰、耳部、頸部，甚至是眼睛與嘴巴四周等，皮膚專科醫師施百潤表示：異位性皮膚炎在皮膚的外部治療上，除了外用藥膏的塗抹外，視嚴重情況的不同，甚至需要口服類固醇或免疫抑制劑來治療，通常輕度病患，在外用藥膏的治療下，持續追蹤約2至3周多能有明顯的改善；此外，有些病患會擔心外用藥膏含有類固醇成份，就會影響藥物順從性。
非類固醇藥物PDE4抑制劑 阻斷細胞傳遞發炎反應
異位性皮膚癌牽涉到一連串的細胞訊息傳遞與發炎物質的交互作用，施百潤醫師表示，治療重點放在中斷這些訊號傳遞、中止發炎反應。近年來，精準醫療快速發展，連皮膚科都出現非類固醇藥膏，它是一種PDE4抑制劑，可以針對細胞內的PDE4激素作用，減緩發炎反應。
施百潤醫師進一步解釋，細胞內有許多激素負責傳遞訊號，其中一個cAMP會活化PKA，PKA會進入細胞核中抑制發炎性細胞激素製造。而PDE4會分解cAMP，正常狀態下，沒有人特別活化，大家相安無事；而研究發現，異位性皮膚炎患者細胞內的PDE4會過度活化，分解cAMP，也就無法活化PKA，發炎性細胞激素無法被抑制，進而產生發炎反應、出現症狀。
這種非類固醇藥膏，台灣於2021年11月底也已開放使用，可用於3個月大以上輕中度異位性皮膚炎孩童。
保養四大注意事項 積極保濕遠離復發
若發現孩子常常抓癢且抓到破皮，可能保養要升級，並注意症狀，嚴重時還是建議就醫。施百潤醫師提醒日常注意事項：
1.積極保濕─選用成分單純、不刺激皮膚的保養乳液、乳霜等，而針對比較乾燥的部位，也可重點加強、局部塗抹較厚重的保濕品。
2.藥物治療─若已經就醫治療，應該要遵從醫囑用藥，不要擅自更改劑量或停藥。
3.遠離過敏源─由於異位性皮膚炎會受到後天刺激而引發，患者也應避免讓肌膚暴露在外來的過敏源和刺激物質之下，如防腐劑、香料、部分藥劑成分，都有可能引發症狀。
4.情緒管理─壓力和焦慮也可能誘發異位性皮膚炎發作，若因為病情而感到焦慮，也會陷入惡性循環，醫師建議，盡可能保持作息正常，並適當紓發壓力，醫師視情況也會給予藥物或心理治療。
施百潤醫師提醒，異位性皮膚炎只要依照醫師指示，按時用藥及注意保濕，嬰幼兒有很大比例可以被治癒，即使成人，只要遵循上述四大要點，也能降低復發機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw