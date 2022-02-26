▲ Nissan Kicks / X-Trail「夜行版」黑化登場！入主再送蝙蝠俠電影限量交車禮

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雙「夜行版」 限量登場
Kicks「夜行版」專屬的時尚黑化外觀包含暗黑跳色外觀、暗黑 V-Motion、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架、暗黑鋁圈及暗黑後視鏡，賦予獨特個性。
X-Trail「夜行版」同樣搭載「時尚黑化外觀」，專屬時尚黑化外觀包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；另外，消費者可再享以 1,000 元升級夜行版套件，升級內容包含謎黑 V-motion 飾蓋及謎黑空力套件。
入主 Nissan 國產全車系免費升級 Xmiro2 電子智慧後視鏡
自 2 月 26 日起至 3 月 31 日止，推出「Nissan 安全新視野」購車優惠專案，凡入主 Nissan 國產全車系，即可免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」(價值 19,800 元)。
「Xmiro2 電子智慧後視鏡」搭載除盲安全的「Alley View 左前盲區顯影」、超廣角視野照射可達四車道的「前後超廣角鏡頭」、保障升級的「前/後雙錄影器」及夜視升級的「Sony 高解析晶片」，能提供良好的行車視野及升級的行車紀錄功能，在夜間行車時影像更清晰，亦能有效降低眩光。
Nissan 購車週週抽 入主享 SHARP 70 吋 4K 電視抽獎資格
Nissan 3 月購車再加碼，週週抽SHARP 70吋4K 電視，自2月26日起至3月31日止，下訂 Nissan 國產全車系及進口車款 Juke，即可參加 2022 台灣全新機型「SHARP 70 吋 4K 電視」(型號 4T-C70DL1X，價值 42,900 元)抽獎活動。
3 月購車再加碼週週抽活動分5次抽獎，如未中獎者可連續參加抽獎，越早購車中獎機率越高。「SHARP 70吋4K電視」為 2022 台灣全新機型，採用日本原裝液晶面板、SHARP 廣色域技術，不僅背光色度增強，更能抗眩抗反射。
夜行版 X 3D 地景藝術外展 同步展開
Nissan 與華納兄弟共同宣傳【蝙蝠俠】電影，為讓民眾進一步感受親臨高譚市電影場景的特殊體驗，Nissan 與台灣知名 3D 地景藝術家蘇家賢老師共同合作，於 2 月 26 日至 2 月 28 日連假期間，在新北市板橋大遠百舉辦 Kicks「夜行版」及 X-Trail「夜行版」外展上市活動，特別以創新多元藝術巧妙連結藝術與空間，打造高譚市電影場景，華納兄弟等身蝙蝠俠 FRP 公仔模型將親臨現場，創造汽車、電影及 3D 地景藝術的三重結合，敬邀民眾前來一同共襄盛舉。活動期間消費者親臨全國 Nissan 展示中心或外展活動，都有機會獲得【蝙蝠俠】電影周邊贈品。
相關優惠詳情請洽全國 Nissan 展示中心或參閱 Nissan 官網http://www.nissan.com.tw/。