76.5萬起Nissan Kicks &X-Trail「夜行版」限量登場，再送蝙蝠俠電影授權限量交車禮

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影迷期盼的【蝙蝠俠】電影將於3月3日在台上映，Nissan與華納兄弟共同宣傳，除推出限量Kicks「夜行版」及X-Trail「夜行版」，自2月26日起至4月29日止，來店試乘即贈蝙蝠俠電影授權限量商品，入主再送蝙蝠俠電影授權限量交車禮(註3)。同時，自2月26日起至3月31日止，入主Kicks「夜行版」及X-Trail「夜行版」，可再享「Nissan 安全新視野」購車優惠專案(註4)，免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」(價值19,800元)，並享Nissan購車週週抽「Sharp 70吋4K 電視」(型號4T-C70DL1X，價值42,900元)抽獎活動(註5)。
擁有「時尚黑化外觀」的Nissan Kicks「夜行版」，運用黑色視覺設計增添神祕感，專屬的時尚黑化外觀包含暗黑跳色外觀、暗黑V-MOTION、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑車頂架、暗黑鋁圈及暗黑後視鏡，賦予Kicks「夜行版」獨特酷黑個性。Nissan Kicks「夜行版」限量600台，超值優惠價76.5萬元。
Nissan X-Trail「夜行版」同樣搭載「時尚黑化外觀」，打造極具個性的特色限量車款，專屬時尚黑化外觀包含暗黑鋁圈、暗黑鯊魚鰭天線、暗黑後視鏡；另外，消費者可再享以1,000元升級夜行版套件，升級內容包含謎黑V-motion飾蓋及謎黑空力套件，更顯獨特黑色時尚魅力。Nissan X-Trail「夜行版」限量100台，超值優惠價96.9萬元起(註6)。
Nissan安全新視野 入主Nissan國產全車系免費升級Xmiro2電子智慧後視鏡
裕隆日產表示，為協助駕駛時常因盲區死角影響行車安全，自2月26日起至3月31日止，推出「Nissan 安全新視野」購車優惠專案，凡入主Nissan國產全車系，即可免費升級「Xmiro2 電子智慧後視鏡」(價值19,800元)。
「Xmiro2 電子智慧後視鏡」搭載除盲安全的「Alley View左前盲區顯影」、超廣角視野照射可達四車道的「前後超廣角鏡頭」、保障升級的「前/後雙錄影器」及夜視升級的「Sony高解析晶片」，能提供良好的行車視野及升級的行車紀錄功能，在夜間行車時影像更清晰，亦能有效降低眩光，讓車主行車安全無死角。
Nissan購車週週抽 入主享SHARP 70吋4K 電視抽獎資格
Nissan 為回饋消費者長期支持與愛護，3月購車再加碼，週週抽Sharp 70吋4K 電視，自2月26日起至3月31日止，下訂Nissan 國產全車系及進口車款New Juke，即可參加2022台灣全新機型「SHARP 70吋4K電視」(型號4T-C70DL1X，價值42,900元)抽獎活動。
3月購車再加碼週週抽活動分5次抽獎，如未中獎者可連續參加抽獎，越早購車中獎機率越高。「Sharp 70吋4K電視」為2022台灣全新機型，採用日本原裝液晶面板、SHARP廣色域技術，不僅背光色度增強，更能抗眩抗反射，讓Nissan車主感受億萬色的真實感動。
夜行版X 3D地景藝術外展 同步展開
【蝙蝠俠】電影將於3月3日在台上映，Nissan與華納兄弟共同宣傳，為讓民眾進一步感受親臨高譚市電影場景的特殊體驗，Nissan與台灣知名3D地景藝術家蘇家賢老師共同合作，於2月26日至2月28日連假期間，在新北市板橋大遠百舉辦Nissan Kicks「夜行版」及X-Trail「夜行版」外展上市活動，特別以創新多元藝術巧妙連結藝術與空間，打造高譚市電影場景(註7)，華納兄弟等身蝙蝠俠FRP公仔模型將親臨現場，創造汽車、電影及3D地景藝術的三重結合，敬邀民眾前來一同共襄盛舉。活動期間消費者親臨全國Nissan展示中心或外展活動，都有機會獲得【蝙蝠俠】電影周邊贈品。
裕隆日產誠摯邀請消費者親臨全國Nissan展示中心。相關優惠詳情請洽全國Nissan展示中心或參閱Nissan官網http://www.nissan.com.tw/(註8)。
註1：本次活動與華納兄弟異業合作，電影【蝙蝠俠】預告畫面為影業授權提供使用。
註2：Nissan Kicks「夜行版」與Nissan X-Trail「夜行版」超值優惠價，係指該二車型於活動期間內下訂新車並完成領牌且獲得政府補助貨物稅減免之5萬元後之優惠建議售價，惟補助與否以政府最終審核為準；相關程序及內容詳見裕隆日產(下稱Nissan)官網說明或洽詢Nissan展示中心。
註3：蝙蝠俠電影授權來店禮及交車禮活動說明：
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蝙蝠俠電影授權限量周邊商品(來店禮)為手機貼紙或鑰匙圈，限量商品贈完為止。
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「夜行版」特仕車專屬授權限量商品交車禮活動期間自2022年2月26日至4月29日止，活動期間下訂前述新車並完成領牌程序者，即可獲得蝙蝠俠電影授權交車禮乙份，品項包含限量車貼(左、右各一份)及帽子兩頂。
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本新聞稿所述來店禮及交車禮均係向華納兄弟授權廠商所購買之正版禮品。
註4：「Nissan安全新視野」購車優惠專案說明：
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本專案期間自2022年2月26日至3月31日止。
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本專案適用於活動期間內下訂NissanKicks、SENTRA、TIIDA、X-Trail國產車系(不含TIIDA經典版、X-Trail 2.5 4WD 旗艦版)，並完成領牌程序者即可享免費升級服務。
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本活動提供之配備顏色、規格等皆由Nissan指定，不得要求更換其他顏色、配件或折抵現金；配備之作動條件限制及安全警告與商品規格說明，受限於廣告篇幅而未盡完整，消費者於購買前請務必洽詢Nissan各展示中心，或至Nissan官方網站詳閱相關說明，或參閱使用手冊。Nissan及各經銷公司擁有修改、變更活動及優惠內容之權利。
註5：Nissan購車週週抽「SHARP 70吋4K 電視」優惠專案
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本專案期間自2022年2月26日至3月31日止。參加抽獎活動者，視為同意Nissan就本專案活動之各項規定。
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本專案之適用對象為活動期間內下訂裕隆日產公司(下稱Nissan)國產全車系及NEW JUKE (以訂單為單位，一定單一抽獎資格，下稱具抽獎資格者)，即可獲得週週抽SHARP 70吋4K電視抽獎資格；惟得獎者至遲需於4月8日前完成領牌程序，方可領取獎項，否則將視為自動放棄獎品。ALTIMA、LEAF及大宗批(標)售車、政府機關標案、營業用車不適用之。
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本活動贈送之SHARP 70吋4K電視，係指SHARP 4K 70吋 Android TV顯示器乙台(型號：4T-C70DL1X)，得獎者將公佈於Nissan官網；得獎者贈品之顏色、規格、配件等以實物為準，並皆由Nissan指定，恕不接受更換或折抵現金或找零。本贈品之相關權利請參考台灣夏普官網，贈品若有任何疑問請逕洽台灣夏普客服專線0809-090-510，Nissan不負任何贈品瑕疵擔保及保固責任。
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活動執行辦法：Nissan將具抽獎資格者於以下活動區間：(1)2022年2月26日-3月4日、(2)2月26日 -3月11日、(3)2月26日 -3月18日、(4)2月26日 -3月25日、(5)2月26日 -3月31日 之隔週，由電腦公開抽獎並錄影各抽出5名，共25名得獎者 (已得獎者將排除，惟同一車主未中獎之其他訂單仍有抽獎資格)，並將得獎者公布於Nissan官網；待得獎者繳交中獎收據及稅金後，Nissan將會提供名單予台灣夏普做後續聯繫配送、安裝事宜。
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Nissan及其所屬經銷商銷售據點/服務廠之員工(含約聘、臨時僱員)，不具參加本活動資格，經查有違反前開規定者，將取消中獎資格，並返還所領獎項。
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本活動得獎者需依法繳納10%機會中獎稅、填寫得獎者資料，並繳交身分證正反面影本，由Nissan代辦所得稅申報；若得獎者不於2022年4月22日前繳交本項稅金，或不提供前開資料者，視為自動放棄獎品，得獎者不得異議。另依所得稅法第14條第8類規定，機會中獎之獎項皆需依實際價值計入個人年度綜合所得總額並申報，扣繳憑單將由Nissan寄發予得獎者，請務必據實申報。
註6：Nissan X-Trail「夜行版」優惠活動說明：
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本專案活動期間自2022年2月26日至4月29日止。適用對象為活動期間內下訂Nissan X-Trail 夜行版特仕車並完成領牌程序者即可以1,000元享加購夜行版套件(價值27,000元，夜行版套件包含謎黑V-motion飾蓋及謎黑空力套件)，惟不可與Nissan其他優惠專案合併計算。公司法人車、大宗批(標)售車、租賃車、營業用車及政府機關標案等不適用本專案。
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本專案各車規之規格、配備及車色以實車為準，並皆由Nissan指定，恕不接受更換或折抵現金或找零；各項配備之作動條件限制及安全警告與商品規格說明，受限於廣告篇幅而未盡完整，消費者於購買前請務必洽詢Nissan各展示中心，或至Nissan官網詳閱相關說明，及參閱使用手冊、配備說明書。