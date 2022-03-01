二樓「懸空大門」！網笑通往天堂 內行曝用途：進出方便
雖然時代變遷，但從當地老屋的細小特徵，還是可以看出舊時的生活習慣，近日，有網友貼出一間在二樓設有大門的老屋，沒有樓梯的設計，讓網友笑回「直達天堂」，而內行則曝實際用途，一為淹水時方便出入，二為拜拜時讓祖先、神明進出。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 10:23:57｜2022-03-01 10:26:00
根據網友於《爆廢公社》貼出一張民宅照片，民宅為一二樓的透天厝，但奇怪的是二樓沒有設計樓梯，卻有懸空的大門，讓原PO好奇求助網友，門做在那邊要幹嘛？
不少網友搞笑回應，「走出去就遇見佛祖啦」、「二樓而已，可以直達一樓」、「那道門走的好往天堂，走不好往醫院」、「傻孩子，那是任意門」、「Foodpanda 來可以開門把籃子放下去」
而內行網友則表示，此設計方便淹水時的出入口，以及拜拜時讓神明、祖先進出，「打開拜拜用、通風用啊！誰叫你走出去」、「那是給公嬤或神明進出的」、「樓上神明廳，拜拜的時候要開門拜」、「淹水的時候，你就會知道！這才是正門出入口，樓下只是車庫」。
除此之外，也有網友猜測，「以前有騎樓露台，有可能馬路擴寬拆除了」、「應該是曾經有陽台，只是拆掉了」、「道路拓寬房子拆一半掉」、「可能是馬路拓寬被截掉的吧！」、「以前有陽台，後來拆了」。（編輯：鍾怡婷）