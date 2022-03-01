▲ 2022 年和泰汽車擴大招募 前進校園

因應集團事業發展，和泰汽車持續擴大徵才，除既有車輛相關企劃職缺之外，配合數位轉型及多元移動服務的新事業，如 yoxi 乘車派遣、iRent、和泰 Pay 等，今年合計有 25 個職缺等待新進人員加入。徵才對象經歷不拘、科系不限，開立多元職缺包含 MaaS 營運企劃、新事業企劃、通路營運、數位販賣、商品策略、顧客服務、車輛技術、整合行銷、公關、數據策略、資訊系統、網管、資安等，皆歡迎新鮮人加入。
2GameSome - 有車賞
2022-03-01 15:25:01
為迎接未來汽車移動新世代，和泰汽車及早佈局校園並拓展多元招募管道，持續參加校園徵才活動，舉辦徵才博覽會及說明會，透過面對面的交流及職缺諮詢，讓學生對和泰汽車與各類職務有更深入了解，吸引優秀潛力人才加入和泰汽車。自 3 月 5 日起，共舉辦 6 場校園徵才博覽會，包含台大、陽明交大、成大、北科大、政大及輔大，同時也參加 10 場徵才說明會，除前進上述 6 所大學外，也將前往中央、中山、東吳及淡江大學，加強與學生的互動。更首次於 104 開立校園徵才專區，若有意願至和泰汽車任職，但還未確定適合職缺的求職者，可先行投遞徵才專區，加入人才庫，再由公司主動聯繫適合者邀約甄試。
和泰汽車結合輪調與各職級多元訓練課程，曾獲2018年國家人才發展獎之肯定。此外，和泰汽車近年營收獲利成長表現亮眼，每年員工平均調薪 2~3%，在證交所公告的員工薪資調查中名列上市公司 TOP10。和泰汽車更自 2022 年 1 月起進行結構調薪，並同步調升新進員工起薪，大學畢業生月薪從 4 萬元、研究所畢業生 4 萬 6 千元起跳，藉此提升公司在徵才、留才方面的競爭力。
除校園徵才之外，和泰汽車預計於暑期招收 15~20 名實習生，提供月薪 3 萬 6 千元，盼能吸引優秀學生提前加入和泰汽車，累積職場經驗，提升自我競爭力，對公司而言，也可活用新世代的創新思維，有利品牌年輕化及新事業發展。此外，和泰汽車也透過多元的活動擴大接觸學生族群，如 Toyota 菁英研習營、公益夢想家等，除了提升社會責任參與、培育台灣青年人才、縮短學用落差外，亦加強年輕世代對和泰的認識。
更多招募資訊可至和泰汽車人才招募官網查詢：www.hotaimotor.com.tw/career/