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地方政府補助陸續公告 電動機車 1~2 月掛牌台數成長率高達 132.2%！

▲ 地方政府補助陸續公告 電動機車 1~2 月掛牌台數成長率高達 132.2%！
▲ 地方政府補助陸續公告 電動機車 1~2 月掛牌台數成長率高達 132.2%！

2GameSome - 有車賞

2022-03-01 15:25:01

Gogoro 今日（3/1）宣布，從 2022 年 1 月開市以來，前兩個月電動機車的新領牌數量達到 7,308 輛，較去年同期倍增，成長率高達 132.2%。相對於電動機車勢如破竹的銷售表現，傳統燃油機車的銷售則持續下滑，2022 年 1 月和 2 月的傳統燃油機車的新領牌數較去年同期衰退 10.4%。值得注意的是，自 2021 年 3 月以來，傳統燃油機車的單月新領牌數量已經連續 12 個月較前一年同期相比出現負成長。

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進一步分析整體電動機車的市場表現，2022 年 1 月份電動機車新領牌數為 3,025 輛，較去年同期成長 109.6%；2 月份雖然因為農曆假期使得工作日減少，銷售表現卻更加亮眼，電動機車新領牌數量為 4,283 輛，較去年同期成長151.2%，也比 1 月多出 41.6%。電動機車的銷售表現，從 2021 年 10 月至今，新掛牌數量與去年同期相比已經連續 5 個月呈現正成長。其中 Gogoro 與 PBGN 聯盟（Powered by Gogoro Network）電池交換電動機車車款，前兩個月合計新領牌數為 6,874 輛，佔整體電動機車銷售比例 94.1%。

電動機車的銷售表現已連續 5 個月呈現正成長，今年前兩個月銷量倍增。
電動機車的銷售表現已連續 5 個月呈現正成長，今年前兩個月銷量倍增。
Gogoro 2022 年前兩個月的新掛牌共計 5,630 輛，較去年同期的 2,175 輛翻倍成長，成長率為 158.9%。所有車款中，Gogoro VIVA 系列最受消費者青睞，尤其是 2021 年 3 月上市的 Gogoro VIVA MIX 車款，已經連續 12 個月雄踞電動機車銷售冠軍寶座。

Gogoro 今年 2 月更趁勝推出 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版， 2 月份訂單數佔整體 Gogoro VIVA MIX 全車系的15.1%，有效推動 Gogoro VIVA MIX 全車系的銷售表現，相較 1 月成長 85.6%，新色效應非常顯著。

從 2022 年累計的電動機車掛牌車款來分析，暢銷排行榜第一名仍是 Gogoro VIVA MIX，自從 2021 年 3 月上市以來，Gogoro VIVA MIX 位居電動機車銷售首位已整整 12 個月，今年累計新領牌數量為 1,598 輛。暢銷排行榜亞軍則為Gogoro VIVA XL，同樣突破千輛掛牌數，Gogoro VIVA XL 去年 7 月問市，因具有超大置物空間，可同時滿足長程短途、載人載物的多樣場景，一直深受家庭族群喜愛，已經連續 7 個月保有銷售亞軍的佳績。銷售排行榜3至5名則為Gogoro S2、Gogoro 2 Delight、Gogoro VIVA 等主力車款。前 10 名中還有 Aeonmotor Ai-1 Sport、eMOVING EZ1 與 PGO Ur1 等車型，採用 Gogoro Network 電池交換系統的各式 Gogoro 及 PBGN 車種，囊括了銷售排行榜前 10 名的所有車款。

022 年 1-2 月暢銷電動機車車款前 10 名，全數是採用 Gogoro Network 電池交換系統的各式 Gogoro 及 PBGN 車種。
022 年 1-2 月暢銷電動機車車款前 10 名，全數是採用 Gogoro Network 電池交換系統的各式 Gogoro 及 PBGN 車種。
電池交換式電動機車今年以來的新掛牌數量達到 7,126 輛，在所有電動機車的銷售佔比為 97.5%；充電式電動機車的新掛牌數量為 182 輛，佔比僅為 2.5%。在所有電池交換式電動機車中，使用 Gogoro Network 電池交換系統的車款佔有 96.5%。

2022 年 1-2 月充電式與換電式電動機車佔比，顯示消費者對「電池交換」能源補充方式的接受度遠勝於自行充電。
2022 年 1-2 月充電式與換電式電動機車佔比，顯示消費者對「電池交換」能源補充方式的接受度遠勝於自行充電。
在 2022 年前 2 個月各品牌電動機車的銷售排行榜中，前 3 名皆為 PBGN 聯盟夥伴，依序為：1. Gogoro 5,630 輛、2. 宏佳騰 596 輛、3. PGO 310 輛。

2022 年各縣市電動機車補助方案陸續公佈  北北桃市民可享最高補助 $27,300

為鼓勵全民換購電動機車，全台各縣市政府陸續公布 2022 年電動機車補助方案，其中，台北、新北和桃園市民能額外得到振興加碼 8,000 元，加上地方政府與中央補助後，最高可獲得 27,300 元補助金。此外，為慶祝 38 女神節，只要在 3/4 至 3/8 期間到全台 Gogoro 門市賞車試騎，即可搶先兌換期間限量的專屬試騎禮 - 「Purple Soul 靈魂紫」調味飲，歡迎消費者至全台 Gogoro 門市賞車與試騎。

縣市政府陸續公布 2022 年電動機車補助方案。
縣市政府陸續公布 2022 年電動機車補助方案。
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