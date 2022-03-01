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宏佳騰Ai-4 Ever交車 瞄準女性族群婦女節推幸福試乘

▲ 宏佳騰Ai-4 Ever交車 瞄準女性族群婦女節推幸福試乘
▲ 宏佳騰Ai-4 Ever交車 瞄準女性族群婦女節推幸福試乘

2GameSome - 有車賞

2022-03-01 15:25:01

宏佳騰首款輕巧型綠牌智慧電車 Ai-4 Ever 瞄準女性騎乘需求，搭載獨家 CROXERA Q 智慧儀表科技，具備輕巧好駕馭等實用性能。宏佳騰今日（3/1）宣布 Ai-4 Ever 將從今日起開始陸續交車，並在女力綻放的國際婦女節前夕，推出即日起至３月 8 日止、限時 8 天的「女子幸運 Love yourself」試乘活動，邀請消費者至全台智慧電車門市體驗車款。

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消費者凡於活動期間至宏佳騰全台智慧電車門市完成試乘體驗，即可兌換實用輕便的品牌飲料提袋，還可獲得全台限量 1,080 份的幸運籤詩餅乾乙個，此外，更有機會將知名精品「Dior伊甸岩度假香氛蠟燭」免費帶回家（總價值 2,850 元，共 2 組）。

歡慶 Ai-4 Ever 正式上路，宏佳騰加碼祭出多款購車優惠與最暖心的服務回饋消費者。除了將廣受好評的「早騎有禮 買一送三」展延至 3 月 31 日；外送夥伴 3 月底前出示相關證明文件購買 Ai-1 或 Ai-3 系列車款，還可享有早鳥三好禮或總價值 3,370 元的「多功能Y型架」「極簡風飾桿」與「風格止滑腳踏墊」全新專屬購車禮（含安裝費）。


此外，消費者若欲購買輕巧的綠牌智慧電車 Ai-4 Ever，3 月底前，搭配雙北及桃園市振興電車振興加碼與環保署汰購補助（最高補助 23,300 元），等同於最低 36,680 元就可晉升智慧電車車主行列，現在入主限量贈送總價值超過 3,000 元專屬貼心三好禮。而入手最新上市、升級標配 CROXERA 6 智慧儀表系統與黃金鏈條的 Ai-1 Sport+ 車款，最高可享 27,300 元補助，購車只要 70,680 元起。

根據工業局電動機車產業網資料顯示，宏佳騰智慧電車今年持續以電車市場 15% 市占率之姿，穩占電車市場亞軍。其服務品質更是在現正舉辦「新春迎型 好運健檢」中，認為售後服務佳的車友高達 91.9%，更有 92.4% 車友下部車願意再考慮宏佳騰智慧電車。

費者欲了解宏佳騰智慧電車最新購車優惠及各縣市政府補助資訊，亦可上宏佳騰智慧電車官網與 FB 官方粉團查詢。

＜女子幸運 Love yourself＞試乘活動

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2022-womens-testride

＜早騎有禮 買一送三＞

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/202202-triplegift

＜好上加好 外送專案＞

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/delivery-specialgift

＜輕騎小4 懂你有禮＞

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2021-ai4-launch-specialgift

＜貼心試Ai 一提就GO＞

https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/testride-gift2022

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