▲ 宏佳騰Ai-4 Ever交車 瞄準女性族群婦女節推幸福試乘

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歡慶 Ai-4 Ever 正式上路，宏佳騰加碼祭出多款購車優惠與最暖心的服務回饋消費者。除了將廣受好評的「早騎有禮 買一送三」展延至 3 月 31 日；外送夥伴 3 月底前出示相關證明文件購買 Ai-1 或 Ai-3 系列車款，還可享有早鳥三好禮或總價值 3,370 元的「多功能Y型架」「極簡風飾桿」與「風格止滑腳踏墊」全新專屬購車禮（含安裝費）。
此外，消費者若欲購買輕巧的綠牌智慧電車 Ai-4 Ever，3 月底前，搭配雙北及桃園市振興電車振興加碼與環保署汰購補助（最高補助 23,300 元），等同於最低 36,680 元就可晉升智慧電車車主行列，現在入主限量贈送總價值超過 3,000 元專屬貼心三好禮。而入手最新上市、升級標配 CROXERA 6 智慧儀表系統與黃金鏈條的 Ai-1 Sport+ 車款，最高可享 27,300 元補助，購車只要 70,680 元起。
根據工業局電動機車產業網資料顯示，宏佳騰智慧電車今年持續以電車市場 15% 市占率之姿，穩占電車市場亞軍。其服務品質更是在現正舉辦「新春迎型 好運健檢」中，認為售後服務佳的車友高達 91.9%，更有 92.4% 車友下部車願意再考慮宏佳騰智慧電車。
費者欲了解宏佳騰智慧電車最新購車優惠及各縣市政府補助資訊，亦可上宏佳騰智慧電車官網與 FB 官方粉團查詢。
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