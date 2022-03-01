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特企／百富與天下雜誌攜手臺中歌劇院發揚職人精神！

▲百富與天下雜誌攜手臺中國家歌劇院發起職人系列講座。（圖／品牌提供）
▲百富與天下雜誌攜手臺中國家歌劇院發起職人系列講座。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-01 17:59:10

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌THE BALVENIE百富堅信「一心，能夠造就一藝」，2022年首度入駐國家級藝文場館，攜手天下雜誌發起期間限定職人心藝講座，在充滿創意與思想的人文空間「角落沙龍」，共同倡議一心一藝的具體行動。「百富一心一藝 心藝講座」特別邀請5位同樣認真在自身專業領域耕耘的職人，蒞臨臺中國家歌劇院「角落沙龍」，齊聚探索與分享，藉由不同的背景及故事，刻劃著相同的一心一藝精神，反覆淬鍊出經典，延續能量與感動，透過藝術向大眾展現出百富一心成就一藝的匠人精神。

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百富發起職人心藝座談　傳遞每一份堅持的感動

THE BALVENIE百富單一麥芽威士忌，為少數仍堅持傳統的蘇格蘭古老製酒工藝的百年酒廠，秉信著「一心專注，才能造就最佳威士忌」的匠心精神而傳承至今。在台灣其他專業領域，也有著許多與百富擁有相同信念並堅持理想的創作者，多年來百富與眾多台灣本地創作者及職人展開合作，延續推廣以人本為初心的匠心精神。

繼今年初推出的《百富 大師心藝影像計畫》帶領大眾以幕後視角探索創作大師們的一心一藝創作故事，這次百富再度邀請跨領域藝文工作者，聯合天下雜誌於臺中國家歌劇院「角落沙龍」發起為期6天12場的職人心藝講座。連結百富一心一藝計畫核心，傳達每位創作者的精彩故事，如同臺中國家歌劇院持續推廣藝術的精神。

臺中國家歌劇院副總監汪虹表示：「藝術充滿無限生命力，臺中國家歌劇院是一座人與藝術共生的劇場，除了策劃表演藝術節目外、多元的藝術推廣活動更已滲透民眾的生活，成為日常。歌劇院「NTT+不藏私講堂」以「品味藝文．生活風格．思考觀點」邀請不同生活美學領域的講者，分享獨到見解與精闢觀察，悠遊於藝術、人文與當代思潮中，探索不同體驗與感受。與百富的合作契機即是建立在此基礎，期待藝術與人文成為生活中不可或缺的一部分。」

百富特邀5名匠心職人談個人心藝故事　限量名額即刻開放報名預約

由百富與天下雜誌聯合發起的《2022百富一心一藝－心藝講座》特別邀請5位與談職人，包含台灣新銳導演－許智彥、剪紙藝術家－楊士毅、霹靂第五代傳人－黃亮勛、古蹟修復師－蔡舜任、花磚博物館館長－徐嘉彬。活動將於2022年3月4至6日、以及3月18至20日期間展開，免費開放為期6天共12場（一天2場）期間限定心藝講座，每場限量70席位，名額有限、滿額即止！凡於活動期間出席單場次講座並全程參與，即可獲得參加好禮「天下雜誌全閱讀試用一個月」，以及百富精美贈禮一份，敬邀您上線活動網頁搶先報名！

報名連結：https://www.accupass.com/event/2202110403161320533920

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