移民署關懷移工　2022年豬瘟、肺炎防疫不鬆懈

《四方報》報導，近期因泰國非洲豬瘟及新冠肺炎疫情仍然嚴峻，移民署中區事務大隊新竹縣服務站偕同新竹縣警察局外事科前往長宏人力仲介公司位於竹北市環北路的移工宿舍關懷移工，也提醒新的一年仍要持續防範非洲豬瘟及新冠肺炎，並加強人口販運與人身安全觀念宣導，讓移工們能安心且安全在臺灣工作居留。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-02 11:19:31
移民署鼓勵移工們踴躍接種疫苗，保護自身健康；同時也宣導切勿攜帶國外肉類產品或肉製品入境，違規者最高可罰新臺幣100萬元；另雖在中文網站購物，也有可能從境外出貨，購買前應再三確認出貨地點，如收到來路不明的包裹，要保留寄件標籤小心拆封，確認為境外寄送之肉製品，應主動通報送至防檢局分局或檢疫站。外事科特別提醒移工們，在工作時如發生不公平或是不合理事情，都可以撥打「1955」專線諮詢，若發現有外籍朋友遭到監禁、剝削等情形，則可直接撥打移民署各專勤隊或「110」立即通報。
當天參與的移工朋友聽完說明後，紛紛表示很感謝移民署與警察局的關心，也特別提問：「如果家人想從國外郵寄餅乾、零食還有泡麵過來，可不可以？」，移民署再次提醒，只要是不含有肉製品的家鄉味零食還是可以寄來臺灣。其他移工朋友則說，臺灣是美食天堂，要在工作這段期間把道地特色小吃、料理都品嚐一遍才不虛此行。
新竹縣服務站站主任黃清欽提醒，近日新冠疫情較為嚴峻，防疫的工作絕不可以鬆懈，在此也鼓勵移工們多加利用移民署線上申辦系統，一起確實遵守防疫新生活規定；另外，也再次提醒大家請勿採購來路不明的肉製品，並認清食品及肉品來源，一起守護臺灣豬。