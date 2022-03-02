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特企／神腦生活Ｘ有閑官方店歡慶開幕！天天推出驚爆優惠

▲神腦生活進駐遊戲橘子旗下電商有閑購物，每日推出驚爆下殺商品及優惠券、滿額禮等好康。（圖／品牌提供）
▲神腦生活進駐遊戲橘子旗下電商有閑購物，每日推出驚爆下殺商品及優惠券、滿額禮等好康。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-02 14:41:07

神腦生活進駐遊戲橘子旗下電商有閑購物，這次有閑購物為了歡慶大牌進駐，每日推出驚爆下殺商品及優惠券、滿額禮等好康，總回饋金額高達百萬！3/2開幕當天的重頭戲就是Apple iPhone 13 128G原價25900，中午12:00限時搶購價只要1萬元(限量)！另外凡是購買iPhone 13再送7-11 200元禮券以及100點GASH，千萬別錯過這波神腦生活開幕的重磅活動！

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【重磅一】3/2-3/13每日主打品驚爆超低價　眾多商品優惠享不完　先領券在購買最划算！

1.HITACHI日立 RD-240HG 12公升清淨除濕機原價$14,990-->開幕券後價$11xxx

2.ASUS E410MA 14吋筆記型電腦 原價$12,990 -->開幕券後價$8xxx

3.APPLE AirPods 3 原價$5,990-->開幕券後價$54xx

3/2-3/13每日中午12點天天兩大爆品，趕緊來搶！添購家中必須的生活用品>>立即前往

▲每日中午12點限時搶購！（圖／品牌提供）
▲每日中午12點限時搶購！（圖／品牌提供）
【重磅二】領券滿1萬折1000、滿2萬折1500

有閑購物加碼優惠券好康，凡於企業店「神腦生活 Senaonline」全站消費並領取優惠券，即可立即折抵500~1500元的消費金額，數量有限手腳要快!

【重磅三】神腦生活開幕4大禮包！限量大放送

▲開幕４大禮包。（圖／品牌提供）
▲開幕４大禮包。（圖／品牌提供）
【好禮一】買指定商品送好禮

活動期間內，購買指定商品可獲得以下好禮

1.購買Apple iPhone任一機種送「神腦門市現場保貼服務兌換券」

2.購買小家電系列（指定機種）單筆訂單金額滿$2000，隨貨送「米家藍牙溫濕度計2」

3.購買大同電鍋系列隨貨送「防燙夾」

4.購買Apple iPhone13 128G/256G 隨貨送「7-ELEVEN 200元禮券」及「神腦門市現場保貼服務兌換券」，填寫登記表單即可再獲得GASH100點。

【好禮二】筆筆訂單享5倍零用金回饋零用金5倍回饋筆筆訂單享零用金5倍

活動期間內，消費享5倍零用金回饋 (零用金1元等同現金1元)。

【好禮三】累積滿萬登記抽GASH 5000點

活動期間內，消費累積滿$10000，並填寫登記表單即可抽GASH 5000點。

【好禮四】累積滿萬登記送認同卡

活動期間內，消費累積滿$10000，並填寫登記表單前20名，可獲得橘子25認同卡

活動獎項:橘子25認同卡(20名)

【認同卡卡友專屬尊榮有哪些】>>立即前往

『更多活動詳情』請至有閑官網，有閑購物x神腦生活主會場>>立即前往

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