▲ Hyundai Ioniq 5 正式上市 145 萬起！今年還有 Tucson L 新動力與多款新車將登台

我是廣告 請繼續往下閱讀
Ioniq 5 提供 EV400、EV500 及 EV500 Performance 三款車型，即日起接單價 EV400 新台幣 145 萬元、EV500 新台幣169 萬元、EV500 Performance 新台幣 189 萬元，購車充電體驗三重優惠：第一重贈送家用充電樁註1（市值 50,000 元），第二重全國最大連鎖快充站 2 年極速充電金（市值 60,000 元），以及預接期間早鳥加贈 V2L 外接供電轉接器（市值 30,000 元）。全新 Ioniq 5 首開先例推出「eTry」體驗專案，可依自由選擇一日短租體驗、訂閱式季租體驗及低月租長租體驗註2，季租期滿租金更可直接折抵購車價。
匯聚技術及創意思維
Ioniq 源自"離子（ion）"和"獨具一格（unique）"，即是開創以電能為主，獨具創意的領先車款。2020 年正式成為專屬電動車品牌。Ioniq 5 以「45」概念電動車為基礎，取自品牌經典傳奇作為靈感，以想望的未來車內生活為核心理念，外型復古經典結合創新參數化元素，內裝如同舒適居家的空間概念，以及業界最高效能的電池科技與充電效率，展現不同於傳統造車的新體驗。
全球最快 800V 系統 快充 18 分鐘台北直到屏東
Ioniq 5 搭載E-GMP 電動車全球模組化平台，搭載高密度電芯電池組，創造高續航里程及快速充電優勢。EV400 和 EV500 均是搭載高效永磁同步電動馬達，分別輸出最大馬力 169ps 和 217ps，扭力峰值同為 35.6kgm；EV500 Performance 版本最大輸出馬力更高達306ps，扭力峰值為 61.9kgm。電池系統採用高穩定性的液冷式鋰離子聚合物電池模組，運作過程中具備優異的冷卻散熱功效，其內建 EPCU 能源系統隨時監控電能與溫度等數據，確保電池系統的效能及使用上無虞。南陽實業並提供 Ioniq 5 電池系統 8 年 16 萬公里的保固，同時導入國內首見的 EV 電池模組分件維修技術，期望有效降低養護負擔。
攸關續航力的電池容量方面，EV400 和 EV500 的電池總電量分別為 58.0 kWh 和 72.6 kWh，最大續航里程（依據 NEDC 測試標準）為 EV400 達 438 公里，EV500 達到 567 公里，EV500 Performance則達到496公里。超快速充電部分，Ioniq 5擁有當前最大800V直流快充系統，可支援 400V/800V 輸入電壓以及可相容 350kW 超高速充電樁，官方實測 5 分鐘補充超過 110km 續航里程，18 分鐘內即可完成 10%-80% 充電。加上配置精準掌控電池電能技術：PDS 三段式動能再生制動系統（附控制撥片）、i-PEDAL 單踏板駕駛模式、Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、低電量警示系統、充電狀態指示燈、CCC 智慧型電能監控系統（附耗能比例/預設充電時間/充電上限可調）、VESS 虛擬引擎聲效系統及 V2L 外接供電轉接器。
未來視覺設計 舒適居家生活的延伸
Ioniq 5 使用「 Sensuous Sportiness 」設計語彙以及「 Parametric Pixels 」參數化設計模擬出立體線條、表面、角度以及形狀，從而完成創新具未來感的設計。從科技感十足的數位像素 LED 日行燈及尾燈組、V-Shape 數位印象識別燈、Z-Shape 印象式鈑線、Dynamic C 柱造型到運動化流體尾翼設計以及 20 吋Parametric Pixel 鑽石切削低風阻輪圈，前衛的車格設計美學獲歐美 Autotrader 最佳新車獎項的殊榮肯定，蚌式引擎蓋、平整式門把、電動車獨特一體成形水箱護罩造型及隱藏式的智慧型充電插孔，經典身型創新科技打造，凸顯 Ioniq 5 美學視覺。
受惠 E-GMP 底盤極佳空間，Ioniq 5 創造 3,000mm 長軸距，將車內乘用空間最大化。景觀式全景天窗、同級唯一 12 向雙前座尊榮級全傾倒電動座椅（附加熱/通風功能）、Sliding Console 中央扶手滑移功能、第二排可前後滑移及傾角調整。雙 12.25 吋數位儀表板，全新 EV 資訊界面的設計，輕鬆確認電能續航里程，全新導入 Column Rotary 旋鈕式線傳排檔系統、i-PEDAL 智慧型動能再生制動系統、Qi 無線充電座以及內建情境音系統搭配 BOSE 高階音響及 64 色環艙氣氛燈。流線車體、平整化底盤、專屬低風阻輪圈、雙層隔音玻璃等可提供舒適、靜謐的乘坐體驗。
首見 V2L 外接供電 標配完整 Level 2 先進安全
Ioniq 5 另一創新之作-V2L（Vehicle To Land）外接供電功能，具備雙向電力供應能力，可提供生活、生產、緊急用電需求。安全科技方面，Ioniq 5 全車系標配 Hyundai SmartSenseLevel 2 半自駕等級主動安全輔助系統，除了基本的SCC智慧型主動車距維持系統、LFA 全速域車道維持輔助、FCA 前方主動煞停輔助系統（含行人偵測、FCA-JX 路口偵測）、BCA 盲區碰撞避免輔助、以及EV500 以上標配的 BVM 盲區影像輔助系統、SVM 環景影響輔助系統、SEA 安全下車輔助，更具有首度導入的 RSPA 智能遙控停車，便利的都會停車位自控進出科技。
Hyundai eTry 專案可提供對電動車有興趣的消費者嘗鮮，透過訂閱式季租體驗全新 Ioniq 5，綁定 90 天期滿租金可直接折抵購回原車，或以超值月租金 16,800 元長期租賃體驗。Ioniq 5 將自 3 月 19 日起現身 Hyundai 全台據點，有興趣買家可前往鑑賞。
多款新車排隊引進 Hyundai 今年值得期待
Ioniq 5 以外，第二季還預計引進目前接單已破 3,500 台的 Tucson L Smartstream 2.0L 新動力，搶攻 90 萬以下休旅車入門市場。商用車方面，已搶先亮相的 Staria 預計在五月正式與國人見面，以星艦外型設計、豪華舒適內裝以及七人座商務空間，打造新世代的旗艦級 CEO 商旅。繼 Porter Pro 站穩 3.5 噸級輕商車銷售冠軍後，今年底也將引進 MIGHTY 新 5 噸級產品線，鎖定日益蓬勃的跨區物流營業用車市場。
在數位體驗方面，南陽實業從顧客角度出發，簡化繁瑣的文書作業流程，上半年將推出電子訂單服務，此外，為提供車主全方位便利的移動服務，下半年將推出整合原廠/車況資訊、租車代步服務、融資貸款等合作服務的「Hyundai Car Life 現代移動生活」APP，結合時下最流行的多元消費電子支付，同時導入 Hyundai Points 點數，包含紅利積點及消費折抵。新建的平台讓消費者出門只需帶手機，從訂車到買車、貸款、養車、租車等服務擁有最便利的數位體驗。
註 1：贈送 U-Charger 不含安裝作業，居家安裝辦法依官網公告為準。
註 2：eTry 專案需搭配指定租賃公司。租賃方案有所不同，以指定租賃公司公告為主。