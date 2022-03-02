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【車勢星聞】影音／徐佳瑩擔任伊甸公益大使，可愛示範安撫孩子坐汽座

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-03-02 18:55:20

徐佳瑩受邀擔任公益大使獻聲站台伊甸基金會「長大，其實不簡單」暨「早療家庭現況」調查發布記者會，聊到帶小孩的趣事，也可愛示範私下如何安撫孩子搭乘汽車座椅。

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【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。
【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。
徐佳瑩表示，孩子的成長之路相當漫長也很不簡單，父母其實也很辛苦，對發展遲緩兒童來說更不容易，但如果有早療資源的介入，以及社會大眾的友善對待，他們也可以順利長大，同時也呼籲，有能力幫助別人就是最幸福的事。問及新專輯進度，徐佳瑩鬆口透露「這星期就完成錄音工作了！」，預計今年上半年即可推出全新專輯，並向現場媒體大力推薦「新專輯很好聽喔！」，令人相當期待。

【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。
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【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。
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【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。
【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。
【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。
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