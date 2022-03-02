【車勢星聞】影音／徐佳瑩擔任伊甸公益大使，可愛示範安撫孩子坐汽座

徐佳瑩受邀擔任公益大使獻聲站台伊甸基金會「長大，其實不簡單」暨「早療家庭現況」調查發布記者會，聊到帶小孩的趣事，也可愛示範私下如何安撫孩子搭乘汽車座椅。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。×【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。徐佳瑩表示，孩子的成長之路相當漫長也很不簡單，父母其實也很辛苦，對發展遲緩兒童來說更不容易，但如果有早療資源的介入，以及社會大眾的友善對待，他們也可以順利長大，同時也呼籲，有能力幫助別人就是最幸福的事。問及新專輯進度，徐佳瑩鬆口透露「這星期就完成錄音工作了！」，預計今年上半年即可推出全新專輯，並向現場媒體大力推薦「新專輯很好聽喔！」，令人相當期待。【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。×【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。×【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。×【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。×【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。×【車勢星聞】徐佳瑩擔任伊甸公益大使出席記者會。Hyundai Ioniq 5 正式上市 145 萬起！今年還有 Tucson L 新動力與多款新車將登台新台幣 574 萬元起 Mercedes-Benz EQS 將於今年第二季正式在台上市全新國產商用車 Hyundai Mighty 5 噸新車將於年底導入