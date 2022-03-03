制裁行動持續擴大，各車廠陸續續停止俄羅斯業務

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俄羅斯與烏克蘭戰火尚未平息，為了抵制俄羅斯不當行為美國、歐盟、法國、德國等國家都對俄羅斯進行政治、經濟等方面制裁，而運動和民間企業也陸續加入制裁行列，其中汽車產業部分Volvo日前就已率先開槍暫停車輛運送至俄羅斯與銷售業務，而其它品牌為了抵制其行為與顧及安全，縱使俄羅斯於2021年共繳出166.6萬輛銷售成績，為世界第八大汽車市場，但仍必須有所表態及暫停業務措施。
目前除了Volvo，Hyundai表示因晶片短缺所以於聖彼得堡工廠會停工5天，身為美國品牌的GM與Ford也暫停運送車輛等業務，Jaguar Land Rover表示為顧及員工與家人安全，目前也停止俄羅斯交車動作，而BMW、Mitsubishi與Renault於俄羅斯工廠也都停工及暫停銷售。
Mercedes-Benz與Volkswagen集團也分別捐贈100萬歐元給慈善團體，Skoda也捐出40萬歐元給相關慈善團體，並針對烏克蘭員工提供協助，而業務方面工廠目前仍還在營運，但預計之後就會停工。Stellantis也不例外加入制裁行列，至於何時會恢復業務，Stellantis表示一切不是由車廠決定，而是取決於國家政府所做的決定。