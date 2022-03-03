【北部】特搜８個馬場 在夕陽西下的海灘上騎馬超浪漫！

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位在北投的「漢諾威馬術俱樂部」，以講求優雅俐落的英式馬術為主，若是初學者的話建議選擇約 70 分鐘的單堂體驗課程，會有教練一對一指導，從正確姿勢學起，進而練習慢步、快步、壓浪和打浪等基本騎乘技巧。當你逐漸熟悉之後，就可以嘗試自己手握韁繩，享受與馬兒奔馳的快感。
圖／IG@sarah_hsiao
地址：台北市北投區承德路七段143-1號
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｜交通資訊｜
自行開車：往承德路七段方向過石牌路口後，於下一紅綠燈（實踐街口）迴轉，約190公尺處看見漢諾威路標右轉，沿小路直行200公尺即可抵達。
大眾運輸：搭乘捷運淡水線或北投線於石牌站下車，出捷運站後往石牌路一段方向直走至承德路七段及石牌一段路口，越過承德路往華港城婚宴會館旁的小路直走，即可抵達。
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大地馬術俱樂部
「大地馬術俱樂部」臨近捷運土城站，起初屬於國有彈藥庫的管制區，所以直到現在仍保有得天獨厚的山林風貌，整體環境寬敞而乾淨。他們致力推廣力與美的馬術運動，除了提供現場體驗騎乘體驗之外，也有婚紗專案服務，同時滿足想學馬術與拍婚紗的人們。
圖／IG@abigailcy圖／IG@abigailcy
地址：新北市土城區和平路123號
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｜交通資訊｜
自行開車：Google搜尋【大地馬術俱樂部】。
大眾運輸：搭乘捷運板南線至土城站下車。
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格林馬術中心
「格林馬術中心」座落於淡水，依山面海，媲美渡假飯店的騎馬環境，提供一對一教學馬術課程，以及半日馬場生活體驗營。最特別的是，這裡不定期還會舉辦節慶活動，像是響應情人節的馬術聯誼趴，將馬場打造為浪漫氣氛的用餐環境，再搭配貴族般的馬術體驗，感受不同於以往的馬場氛圍。
圖／IG@rainchen__
地址： 新北市淡水區興福寮1-8號
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｜交通資訊｜
自行開車：Google搜尋【Magical Equestrian Center】。
綠野馬術文創園區
同樣也是位在淡水的「綠野馬術文創園區」，據說是全台首創沙灘騎馬漫步的地方，推薦要在夕陽時分前來體驗，享受陽光映在海面上，與馬兒一起漫步沙灘的微妙感受。當然，他們也有室內騎乘場的空間，園區更提供馬兒文創商品 DIY 和射箭體驗，非常適合親子一日遊喔！
圖／IG@luye.equestrian.center
地址：新北市淡水區淡海路298號
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｜交通資訊｜
自行開車：國道1號往五股出口下，接著往北走新台五路，經成泰路後過關渡大橋接民權路，往中正東路、中正路開至淡海路。
大眾運輸：捷運淡水線，於紅樹林站轉乘淡海輕軌線，在沙崙站下車。
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馬德里休閒驛站
板橋的「馬德里休閒驛站」課程分為初級班、進階班和一對一教練三種，而且因為有遮雨棚，所以下雨天也不用擔心影響行程！初學者在這邊可以了解鞭子的運用以及練習上下馬，而進階班則是學習直線加速、S 型騎乘、左右控制韁繩等等，且最後會有考試檢定，過關就能現場領取證書唷。
圖／IG@chiuqiuqiu_0730
地址：新北市板橋區僑中一街125巷2弄1號
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｜交通資訊｜
自行開車：Google搜尋【馬德里休閒驛棧】。
大眾運輸：搭乘捷運至新埔站，在五號出口改搭264路公車，並於僑中一街站下車，即可抵達。
朋馳馬術俱樂部
「朋馳馬術俱樂部」位在桃園市大園區，特別針對初學者以及曾接觸但遭挫折的迷途者設計不同的課程，而除了成人一對一騎乘課程之外，也會舉辦兒童的夏令營和冬令營活動，希望大家都能透過騎馬，提升氣質和培養良好性格，並實際感受駕馭馬匹的樂趣。
圖／IG@allison820322
地址：桃園市大園區后厝里2鄰21-22號
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｜交通資訊｜
自行開車：15號省道（西濱公路）竹圍至大園間路段（32.2 km），往圳頭方向（池府王爺牌樓處）進入，循指示標誌即可抵達。
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桃園新屋馬場
「桃園新屋馬場」提供免費打工騎馬特別活動、海邊沙灘野騎探險、野外騎乘探險、騎馬烤肉花園馬場一日遊、夢幻童年小牛仔馬術才藝班等課程，讓各個年齡層的人都能好好認識馬兒，進而在馬背上追逐風和夕陽，徹底放鬆親近大自然。
圖／IG@nien_1607
地址：桃園市新屋區三民路二段1巷178號
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｜交通資訊｜
自行開車：Google搜尋【桃園新屋馬場】。
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新竹所羅門馬術俱樂部
想要近距離了解馬的習性，體驗控馬和在馬背上平衡的感覺嗎？「新竹所羅門馬術俱樂部」是新竹最大的教學馬術中心，距離竹科開車只要 5 分鐘，而若是對騎馬有些害怕的話，這邊不只有 40 分鐘的課程，也可以預約 20 分鐘的體驗，小小感受一下英式馬術的魅力！
圖／IG@chieh__yu
地址：新竹縣竹東鎮柯湖路一段157-6號
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｜交通資訊｜
自行開車：Google搜尋【新竹所羅門馬術俱樂部】。
大眾運輸：搭乘台鐵至竹中火車站下車，步行約10分鐘即可抵達。
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原文出處 : ReadyGo 【北部】特搜８個馬場 在夕陽西下的海灘上騎馬超浪漫！
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