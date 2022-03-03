温昇豪開箱屏東客家館　返鄉自曝「想家了」

客家子弟温昇豪昨（2日）出席屏菸1936文化基地「屏東客家館」名人開箱暨VIP派對，館內讓他最印象深刻的是「晴耕雨讀」這4個字，「因為我們的古厝上也有，都代表了我們客家人的文化和習俗。另外看到伯公大樹時也很有感，讓我好像回到小時候，因為我的伯公，也就是爺爺的哥哥，他以前是高樹鄉的鄉長，對我來說是有點遙遠跟敬畏的存在，所以看到伯公大樹時也跟我小時候做了連結。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-03-03 12:35:03
温昇豪小時候最期待過年回屏東，享受濃濃的過節氣氛，長期在外工作的温昇豪也大方透露想家了，這次回到屏東剛好可以充電一下，「上次過年的時候有回家陪伴爸媽，也特別去了客家文化區遛小孩。屏菸區這裡我媽上次也有來，只是後來沒等到我就又跑回去了，但我今天來了屏東客家館這裡真的非常推薦，也一定會叫媽媽來參觀，因為我們家族以前是作菸葉、稻米相關的產業，都是他們小時候的回憶，所以相信他們會對這裡很多器材和展品都非常有感。」
温昇豪現場體驗屏東六堆著名傳統技藝「五福剪紙」，他回憶小時候過年時老家的門窗上總是貼著五福圖，取代貼春聯的傳統，體現屏東六堆文化的獨特性，以圖騰和顏色來說故事，而今天能再一次親身體驗這樣的傳統文化，真的滿懷感動。前陣子剛過44歲生日，談到生日願望，温昇豪說：「我的生日願望是希望大家都能身體健康，另外也希望大家都能找到自己的初心和根，也更能培養自己內心的深度。」