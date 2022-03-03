高麗菜變紫色別買？日本蔬果達人卻急喊：錯過超級可惜
高麗菜是民眾家中常見的蔬菜，不只拌蒜清炒好吃，配火鍋也很搭，而大家也都會挑選色澤漂亮又葉片完整的，只是如果看見葉子便成紫色你還會購買嗎？日本一名蔬果達人因此特別表示：「這款錯過超可惜！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 13:45:38
在日本一名叫做Tetsu的先生，擁有超過擔任10年以上超市蔬果部負責人的經歷，他經常在推特上分享各種蔬果的知識，因此還吸引將近14萬名網友追蹤。由於前一陣子是高麗菜的旺季，但是Tetsu發現許多民眾購買時都會掠過葉片變成紫色的高麗菜，讓他忍不住發文表示：「請部要閃過變成紫色的高麗菜！」
Tetsu先生提到，高麗菜葉片呈現紫色，是遇到寒冷天氣的證明，因為高麗菜只要一遇見寒冷氣候，葉脈會收縮堵塞因此變成紫色，但是完全不影響口感，反而吃起來會比普通高麗菜還要甜，因此Tetsu先生也逗趣地呼籲：「大家如果遇見紫色的高麗菜時，請擺出勝利的姿勢將它放進購物籃裡吧！」
不少網友看了都直呼：「真的長知識了」、「在超市看到很多人都不拿，原來虧大了」、「沒說還真的會避開」、「活了幾十年第一次知道」、「今天在店裡看到，就乖乖拎了回家」、「帶有紫色調的高麗菜是最好的」、「高麗菜的紫色部分是由於花青素。因為它是水溶性的，所以一煮沸就變成綠色！和茄子皮一樣！」（編輯：陳珮瑜）