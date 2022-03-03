心臟多一條電線惹禍！ 壯男無故昏厥險喪命

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所幸經初步治療趨穩甦醒後，順利移除葉克膜管路，轉予心臟血管科張耀庭醫師，利用心導管的熱射頻技術根除病灶，讓他以後不必再為不可預期的猝死擔憂。
WPW症候群 併發症會致命徐展陽醫師表示，像陳先生般因WPW症候群演變成心房顫動發生猝死的情形非常少，發生率僅有不到1%。考量患者符合「目擊倒地並即刻施行心肺復甦術」、「疑似心因性休克」、「持續急救下迅速送達責任醫院」等葉克膜置入適應症，醫療團隊迅速裝妥葉克膜維生系統，行心導管、低溫治療後，陳先生成功甦醒，順利拔管且沒有任何神經學後遺症。
心導管手術永絕後患 出現異狀快就醫為了永絕後患，在他清醒後，安排心導管手術，以高射頻能量經電極導管將不正常傳導路徑燒灼、破壞，成功阻絕異常心律。張耀庭醫師提醒，心臟疾病平時不一定有症狀，但若發生過不適、有家族史、健檢建議就醫者，務必至心臟科安排相關檢查，以免輕忽病症，危及健康。
初步治療趨穩甦醒後，順利移除葉克膜管路，轉予心臟血管科張耀庭醫師，利用心導管的熱射頻技術根除病灶，讓他以後不必再為不可預期的猝死擔憂。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52966
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